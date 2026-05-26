Τραγωδία στο Βέλγιο: Σε ειδικό σχολείο κατευθυνόταν το λεωφορείο που συγκρούστηκε με τρένο

Σε ειδικό σχολείο κατευθυνόταν το σχολικό λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το μίνι σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο σε φυλασσόμενη διάβαση κοντά στην πόλη Buggenhout, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: δύο παιδιά 12 και 15 ετών, ο οδηγός του σχολικού και ένας 27χρονος συνοδός. Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά που επέβαιναν στο όχημα νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την DW, ο υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε το RTL TV, αναφέροντας πως δύο ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Κατεβασμένες οι μπάρες ασφαλείας

Όπως ανακοίνωσε ο σιδηροδρομικός φορέας Infrabel, οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης ήταν κατεβασμένες τη στιγμή της σύγκρουσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας.

«Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά βίαιη», δήλωσε εκπρόσωπος της Infrabel στο AFP, σημειώνοντας πως το σχολικό εκτινάχθηκε περίπου 15 μέτρα, καταλήγοντας πάνω σε μεταλλικό στύλο. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:08 το πρωί, ενώ το τρένο είχε προγραμματισμένη στάση μόλις ένα χιλιόμετρο πιο κάτω.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ η τοπική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια παιδιών που μετέβαιναν σε ειδικό σχολείο για τα καθημερινά τους μαθήματα.