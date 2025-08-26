Γιάννης Σπαλιάρας: Τα σχέδια γάμου και ο λόγος που άφησε την εργένικη ζωή για τα μάτια της Αγγελικής

Ο Γιάννης Σπαλιάρας έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και μίλησε για την σύντροφό του και την μεγάλη αγάπη της ζωής του, την μητέρα του.

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα» εξήγησε και είπε για το ενδεχόμενο γάμου:

«Τον σκεφτόμαστε, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά και μας έχει περάσει απ’ το μυαλό. Με την Αγγελική, άλλωστε, μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Συγκατοικούμε».

Στην ερώτηση αν ήταν ο ωραίος του σχολείου απαντά: «Στο γυμνάσιο δεν το είχα καταλάβει, στο Λύκειο κατάλαβα ότι αρέσω στα κορίτσια. Στη γ’ Λυκείου ήταν ο πρώτος μου έρωτας, ήταν μεγαλύτερη από εμένα έναν χρόνο, είχε τελειώσει το σχολείο, αλλά επειδή ήμουν πάρα πολύ ψηλός φαινόμουν μεγαλύτερος, οι σχέσεις μου ήταν με μεγαλύτερες κοπέλες τα πρώτα χρόνια».

Για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του ανέφερε: «Αν τρόμαξα; Μου έφυγε η μαγκιά, έχασα πάνω από πέντε κιλά μέσα σε έναν μήνα. Ημουν δίπλα της νύχτα - μέρα και το ξεπεράσαμε, είναι καλά τώρα, είναι στη διαδικασία της αποθεραπείας. Και μετεγχειρητικά πήγε καλά.

Επειδή όταν έχασα τον πατέρα μου δεν πρόλαβα να του πω ένα «γεια», να τον αποχαιρετήσω, από τότε έχω πάθει μια εμμονή, μια φοβία, μια ανασφάλεια, και παίρνω τη μάνα μου συνέχεια τηλέφωνο. Εκεί που την έπαιρνα δυο φορές την εβδομάδα, τώρα την παίρνω πέντε - έξι φορές την ημέρα το λιγότερο».