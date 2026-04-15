Γιάννης Στουρνάρας: Τιμή η πρόταση του Πρωθυπουργού για 3η θητεία στην ΤτΕ

Ως τη μεγαλύτερη τιμή και κορυφαία έκφραση εμπιστοσύνης χαρακτήρισε ο Γιάννης Στουρνάρας την πρόταση της κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας του στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της σταθερότητας με ορίζοντα το ιστορικό ορόσημο του 2028.

Με μια δήλωση που αποπνέει θεσμική ευθύνη και προσήλωση στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο Γιάννης Στουρνάρας αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για μια τρίτη, συνεχόμενη θητεία στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να διατηρήσει ένα έμπειρο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρόσωπο στην κορυφή της κεντρικής τράπεζας, σε μια συγκυρία όπου οι οικονομικές προκλήσεις απαιτούν συνέχεια και συνέπεια.

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε λόγο για την ύψιστη τιμή προς το πρόσωπό του, υπογραμμίζοντας πως η νέα αυτή θητεία συμπίπτει με μια ιστορική στιγμή για τον θεσμό, καθώς το 2028 η Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και προσφοράς στην ελληνική οικονομία.

Στη δήλωσή του, ο Διοικητής διαβεβαίωσε πως θα παραμείνει προσηλωμένος στη βασική αποστολή της Τράπεζας, η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας προς όφελος των πολιτών. Η διαδικασία για την τυπική επικύρωση της απόφασης αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να διαμορφώσει την επίσημη πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Με την ολοκλήρωση και αυτής της θητείας, ο Γιάννης Στουρνάρας θα έχει διανύσει 18 συνεχή έτη στη διοίκηση της ΤτΕ, αποτελώντας πλέον έναν από τους μακροβιότερους και πιο επιδραστικούς κεντρικούς τραπεζίτες στην ευρωζώνη.