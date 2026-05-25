Βουλή: Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος - «Παρών» από το ΠΑΣΟΚ

Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ εγκρίθηκε από την επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στο «τιμόνι» της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», παρά τις επισημάνσεις του εισηγητή του κόμματος, Πάρι Κουκουλόπουλου, περί «απολύτως θετικής αποτίμησης» της μέχρι τώρα πορείας του.

«Παρών» δήλωσε και το ΚΚΕ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν τον επαναδιορισμό του.

«Καρφί» Πιερρακάκη για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ

«Το ‘παρών’ του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή, αλλά μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του κόμματος…», σχολίασε δηκτικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στουρνάρας: «Δεν είχα χορηγούς και προνομιακές σχέσεις»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε στην κριτική των κομμάτων που δεν στήριξαν τη τρίτη θητεία του.

«Εάν δεν ήμουν ανεξάρτητος δεν θα ήμουν εδώ. Προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν, δεν είχα χορηγούς, αυτοδημιούργητος έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσεις. Είμαι καθαρός, πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρρεαν. Μην ξεχνάμε πού ήμασταν το ‘15, και πού είμαστε σήμερα, η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story απόλυτα», όπως είπε, εν μέσω αντιδράσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως ο Γιάννης Στουρνάρας «δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Μίλησε όταν πίστευε ότι έπρεπε να μιλήσει. Υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος», όπως είπε, ενώ παρατήρησε πως με την ανανέωση της θητείας του, γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, καθώς αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά όχι συνεχόμενα, είχε υπηρετήσει μόνο ο Ξενοφών Ζολώτας.

«Πέρα από κάθε προσδοκία η πορεία της CrediaBank»

Κατά τη δευτερολογία του, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας έκανε εκτενή αναφορά στην εξαιρετικά θετική πορεία του πέμπτου τραπεζικού πόλου, ερωτηθείς για την CrediaBank από τον Πάρι Κουκολόπουλο (ΠΑΣΟΚ).

«Δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Πήραμε μια τράπεζα που όλοι θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κλείσει και την έχουμε κάνει σήμερα ένα βασικό στοιχείο ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία. Πηγαίνει νομίζω καλύτερα από κάθε προσδοκία που θα μπορούσε να πάει και προσφέρει στην οικονομία νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα φθηνότερα, κερδίζει μερίδιο», όπως είπε.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γιάννης Στουρνάρας πρόσθεσε για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα: «Το 2025 από όλη την πιστωτική επέκταση που είχαμε, ο πέμπτος πόλος - και δεν εννοώ μόνο την CrediaBank εννοώ όλο αυτό το οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών - η συμμετοχή στην πιστωτική επέκταση ήταν πάνω από 30% όταν το μερίδιο στην οικονομία τους ήταν 5%. Για να καταλάβετε πόσο κερδίζουν μερίδιο. Έτσι θα κερδηθεί και η μείωση των spread και η μείωση των χρεώσεων, με μόνιμο και με υγιή τρόπο».