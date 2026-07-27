Γιατί δεν έχει νόημα να φορτίζετε το κινητό σας σε Airplane mode

Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι τα κινητά τηλέφωνα φορτίζουν πολύ πιο γρήγορα σε Airplane mode, αλλά η αλήθεια δεν είναι ακριβώς αυτή. Η ενεργοποίηση του airplane mode όσο φορτίζει το κινητό μπορεί να μειώσει ελαφρώς τον χρόνο φόρτισης, όμως η διαφορά είναι μικρή και συχνά αμελητέα, καθώς το πραγματικό όφελος περιορίζεται συνήθως σε λίγα λεπτά.



Τι κάνει το airplane mode

Η λειτουργία πτήσης απενεργοποιεί τις ασύρματες επικοινωνίες του τηλεφώνου, όπως την επικοινωνία με την κεραία του παρόχου, το Wi-Fi και το Bluetooth, μαζί με ειδοποιήσεις και άλλες online λειτουργίες. Ο αρχικός της σκοπός είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς πτήσης, όμως χρησιμοποιείται και για να περιορίσει τις παρεμβολές και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν δεν θέλει ο χρήστης να τον ενοχλούν. Επειδή η συσκευή δεν ψάχνει συνεχώς για σήμα και δεν «τρέχει» τόσες ασύρματες διεργασίες, καταναλώνει λιγότερη μπαταρία όσο φορτίζει. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο βασίζεται ο μύθος ότι το κινητό φορτίζει πολύ πιο γρήγορα σε airplane mode.



Πόση διαφορά κάνει και τι μειονέκτημα έχει

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει, η ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης προσφέρει συνήθως κέρδος μόλις 4 έως 11 λεπτών στη συνολική διάρκεια φόρτισης. Αυτή η διαφορά εμφανίζεται μάλιστα τόσο σε παλαιότερα όσο και σε νεότερα τηλέφωνα, αλλά όπως φαίνεται, η «επιτάχυνση» είναι τόσο μικρή που δύσκολα θα την προσέξει ο μέσος χρήστης στην καθημερινότητά του. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι το κινητό γίνεται ουσιαστικά μη λειτουργικό όσο μένει στη λειτουργία πτήσης, πέρα από τις offline δραστηριότητες. Για πολλούς χρήστες, αυτή η «θυσία» δεν αξίζει για λίγα επιπλέον λεπτά φόρτισης, ειδικά αν περιμένει κανείς κλήσεις ή μηνύματα.



Τι βοηθά περισσότερο

Αν ο στόχος είναι η ταχύτερη φόρτιση, αυτό που προτείνεται είναι πρώτα αναβάθμιση σε κατάλληλη παροχή και καλώδιο που υποστηρίζουν τη μέγιστη ισχύ φόρτισης της συσκευής. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι το κινητό αλλά ο φορτιστής που δεν δίνει αρκετή ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για την ασύρματη φόρτιση: αν το τηλέφωνο υποστηρίζει Qi2, ένας αντίστοιχος φορτιστής μπορεί να προσφέρει πιο σωστά οργανωμένη και γρήγορη ασύρματη φόρτιση.