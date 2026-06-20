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Η συνεχής ροή πληροφοριών δεν αποσπά μόνο την προσοχή σου, αλλά την «αιχμαλωτίζει». Και όσο περισσότερο «κολλάς» στο κινητό, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αποσυνδεθείς. Υποτίθεται ανοίγεις το κινητό για να δεις κάτι συγκεκριμένο. Ίσως μια ειδοποίηση, ίσως την ώρα, ίσως μια είδηση που άκουσες και θες να ενημερωθείς περισσότερο.

Και πριν το καταλάβεις, έχεις περάσει από την πολιτική, στην εγκληματικότητα, σε γεωπολιτικές κρίσεις σε σχόλια αγνώστων και ένα ακόμα βίντεο που θα κρατήσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα –αν φυσικά ήταν το μόνο που θα έβλεπες. Δεν υπήρξε κάποια συνειδητή απόφαση να περιηγηθείς. Απλώς συνέβη.

Αυτό ακριβώς περιγράφει το doomscrolling: τη συνήθεια της συνεχούς, σχεδόν αυτόματης κατανάλωσης περιεχομένου μέσα από το κινητό. Δεν είναι απαραίτητα ότι ψάχνεις κάτι ενδιαφέρον. Είναι ότι κάτι ενδιαφέρον εμφανίζεται, αυτό το διαδέχεται κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον και σε κρατά σε έναν φαύλο κύκλο που σου στερεί ώρες πραγματικής ζωής.

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Γιατί ο εγκέφαλος κολλάει στο scroll

Η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά δεν είναι και μυστήριο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί να δίνει προτεραιότητα σε απειλές και αρνητικές πληροφορίες. Σε ένα παλιότερο περιβάλλον, αυτό βοηθούσε στην επιβίωση: το να εντοπίσεις τον κίνδυνο πιο γρήγορα από το «καλό νέο» ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Σήμερα το feed των ειδήσεων δεν τελειώνει ποτέ.

Κάθε swipe μπορεί να φέρει κάτι νέο, απρόβλεπτο, συχνά ανησυχητικό. Και εδώ μπαίνει ένας δεύτερος παράγοντας: η ανταμοιβή. Οι μικρές δόσεις ενδιαφέροντος ή έντασης που παίρνεις καθώς σκρολάρεις λειτουργούν σαν διαδοχικές μικρές επιβραβεύσεις, κρατώντας την προσοχή σου ενεργή χωρίς να χρειάζεται πραγματική προσπάθεια. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος δεν «κολλάει», επειδή δεν έχει θέληση. Κολλάει επειδή δέχεται συνεχή ερεθίσματα που τον κρατούν σε εγρήγορση και αναμονή για το επόμενο.

Πότε η ενημέρωση γίνεται πρόβλημα

Δεν είναι κάθε scrolling doomscrolling. Το να ενημερώνεσαι, να διαβάζεις ειδήσεις ή να περνάς χρόνο στα social δεν είναι από μόνο του πρόβλημα. Το σημείο που αλλάζει η ισορροπία είναι διαφορετικό. Συνήθως αρχίζει να φαίνεται στη διάθεση: σηκώνεις το βλέμμα από την οθόνη και νιώθεις πιο βαριά απ’ ό,τι πριν. Ή στο σώμα: ένταση, δυσκολία να χαλαρώσεις, ένα είδος «θορύβου» στο κεφάλι. Ή στον χρόνο: εκεί που ήθελες πέντε λεπτά, έχουν περάσει τριάντα χωρίς συνειδητή επιλογή.

Υπάρχει και κάτι πιο λεπτό: όταν το κινητό γίνεται η πρώτη αντίδραση σε κάθε κενό. Αναμονή, βαρεμάρα, άγχος, ακόμα και μικρή αμηχανία γεμίζουν αυτόματα με scroll. Και σταδιακά, άλλες μορφές χαλάρωσης ή εστίασης μοιάζουν πιο δύσκολες ή λιγότερο «ελκυστικές».

Γιατί δεν είναι απλώς θέμα αυτοελέγχου

Συχνά η συζήτηση καταλήγει στον αυτοέλεγχο, δηλαδή στο να βρεις τη δύναμη να το σταματήσεις. Όμως στην πράξη δεν λειτουργεί έτσι. Το περιβάλλον είναι σχεδιασμένο για να σε κρατά μέσα: ατελείωτη ροή, ειδοποιήσεις, περιεχόμενο που προσαρμόζεται στο τι σε κρατά περισσότερο.

Ταυτόχρονα, το doomscrolling συχνά συνδέεται με την ανάγκη για έλεγχο. Όταν ο κόσμος μοιάζει αβέβαιος, η συνεχής ενημέρωση δίνει την αίσθηση ότι «ξέρεις τι συμβαίνει». Όμως το πρόβλημα δεν είναι ότι ενημερώνεσαι. Είναι ότι δεν σταματάς.

Πώς σπάει ο κύκλος στην πράξη

Το doomscrolling δεν σπάει με μία μεγάλη απόφαση, αλλά με μικρές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία της ημέρας και της συμπεριφοράς σου. Ο στόχος δεν είναι να κόψεις το κινητό, αλλά να μειώσεις τις αυτόματες στιγμές όπου το scroll σε τραβά χωρίς να το επιλέγεις συνειδητά.

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1. Κόψε την πρωινή «ενημέρωση»

Το σημείο όπου συνήθως ξεκινά ο φαύλος κύκλος είναι το πρωί. Πιάνεις το κινητό «για λίγο» και μέσα σε λίγα λεπτά έχεις ήδη μπει σε ειδήσεις, ειδοποιήσεις και social.

Τι βοηθάει στην πράξη:

Άφησε το κινητό εκτός υπνοδωματίου ή τουλάχιστον μακριά από το κρεβάτι.

Χρησιμοποίησε ξεχωριστό ξυπνητήρι αν το χρειάζεσαι.

Δώσε στον εαυτό σου ένα μικρό διάστημα 10–15 λεπτών πριν δεις οτιδήποτε στην οθόνη.

Δεν είναι θέμα «πειθαρχίας», αλλά αλλαγής αφετηρίας: Αν η μέρα δεν ξεκινά με feed, μειώνεται όλη η πιθανότητα κατάχρησης αργότερα.

2. Βάλε «παράθυρα ενημέρωσης» αντί για συνεχή ροή

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του doomscrolling είναι ότι δεν έχει όρια. Η ενημέρωση μπαίνει παντού: στο μετρό, στο διάλειμμα, στο κρεβάτι.

Τι βοηθάει στην πράξη:

Διάλεξε 2 ή 3 συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα για ενημέρωση (π.χ. μεσημέρι και απόγευμα).

Βάλε χρονικό όριο (π.χ. 10–15 λεπτά).

Όταν τελειώσει ο χρόνος, κλείνεις εφαρμογές και λες «όχι» στο «λίγο ακόμα».

3. Σπάσε την παρόρμηση πριν γίνει scroll

Το doomscrolling δεν ξεκινά από συνειδητή απόφαση, αλλά από μικρές στιγμές παρόρμησης: βαρεμάρα, κούραση, άγχος.

Τι βοηθάει στην πράξη:

Ρώτα:

«Τι πάω να κάνω τώρα;»

«Το χρειάζομαι ή απλώς το ανοίγω μηχανικά;»

Δεν χρειάζεται μεγάλη διαδικασία. Αρκούν 3–5 δευτερόλεπτα παύσης για να σπάσει ο φαύλος κύκλος.

4. Μείωσε την πρόσβαση στις ειδοποιήσεις

Όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση, τόσο πιο συχνό γίνεται το σκρολάρισμα.

Τι βοηθάει στην πράξη:

Κλείσε ειδοποιήσεις για ειδήσεις και apps που σε τραβάνε.

Κράτα το κινητό εκτός άμεσης εμβέλειας όταν εργάζεσαι ή χαλαρώνεις (π.χ. σε άλλο δωμάτιο ή σε τσάντα).

Δεν πρόκειται για «απαγόρευση», αλλά για καθυστέρηση. Και η καθυστέρηση μειώνει την παρόρμηση.

5. Μικρές συνήθειες χωρίς κινητό

Αν αφαιρέσεις το scroll από τη ζωή σου θα «ζήσεις» περισσότερο. Και ανάποδα. Αν «ζεις» περισσότερο χωρίς κινητό, θα βγάλεις το scroll από τη καθημερινότητά σου.

Τι δουλεύει καλύτερα:

Μικρές δραστηριότητες με αρχή και τέλος (π.χ. καφές χωρίς κινητό, σύντομος περίπατος).

Χέρια απασχολημένα (μαγείρεμα, τακτοποίηση, γράψιμο).

Το κρίσιμο δεν είναι η δραστηριότητα να είναι «παραγωγική», αλλά να σε βγάζει από τη συνήθεια.

6. Δες πως αισθάνεσαι μετά

Ένα από τα πιο χρήσιμα σημάδια είναι το πώς νιώθεις μετά το scroll.

Αν παρατηρείς ότι:

νιώθεις πιο κουρασμένος,

πιο ανήσυχος,

ή απλώς «θολωμένος»,

τότε αυτό γίνεται εσωτερικό feedback. Δεν χρειάζονται υπερβολές απλά να το αναγνωρίσεις.

7. Δημιούργησε «διαστήματα χωρίς οθόνη»

Δεν χρειάζεται να είναι όλη η μέρα offline. Αρκούν μικρά διαστήματα που είναι σταθερά χωρίς κινητό.

Παραδείγματα:

Το πρώτο 30λεπτο μετά το ξύπνημα

Το φαγητό χωρίς οθόνη

Το τελευταίο 20λεπτο πριν τον ύπνο

Αυτές οι ζώνες δεν κόβουν το scroll — το επανατοποθετούν μέσα στη μέρα.

8. Δεν χρειάζονται υπερβολές, αλλά μικρές προσαρμογές

Το πιο σημαντικό σημείο: δεν χρειάζεται να «σταματήσεις» το doomscrolling πλήρως.

Ο στόχος είναι να μειώσεις:

τις φορές που το κάνεις χωρίς να το καταλάβεις

τον χρόνο που χάνεται χωρίς επιλογή

την ένταση της συναισθηματικής φόρτισης που σου αφήνει

Ακόμα κι αν το scroll παραμένει, αν γίνεται πιο συνειδητά και σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλάζει ουσιαστικά η εμπειρία του.

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Στο τέλος της ημέρας

Το doomscrolling δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια, ούτε μια έλλειψη πειθαρχίας. Είναι ένα αποτέλεσμα της ανθρώπινης τάσης για πληροφόρηση και της ανάγκης για έλεγχο σε έναν αβέβαιο κόσμο.

Το ζητούμενο δεν είναι να μείνεις εκτός ενημέρωσης ή να «ξεκολλήσεις» βίαια από το κινητό. Γιατί η διαφορά δεν είναι πόσο σκρολάρεις, αλλά αν αποφασίζεις εσύ πότε σταματάς.