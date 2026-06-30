Έρευνα: Τα μισά από τα εργαλεία προστασίας ανηλίκων στα social media δεν λειτουργούν!

Περισσότερα από τα μισά εργαλεία προστασίας ανηλίκων που διαφημίζουν τα μεγάλα social media δεν λειτουργούν όπως υπόσχονται, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική αποτελεσματικότητά τους σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube. Η μελέτη, που αξιολόγησε δεκάδες λειτουργίες «ασφάλειας παιδιών» σε δημοφιλή δίκτυα, διαπιστώνει ότι πολλές είτε είναι ανεπαρκείς, είτε δύσχρηστες, είτε εντελώς ανενεργές στην πράξη, παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις των εταιρειών ότι επενδύουν σε εργαλεία.



Τι εξέτασε η νέα έρευνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές ανέλυσαν δεκάδες χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια ως λύση στα προβλήματα έκθεσης ανηλίκων σε τοξικό ή επιβλαβές περιεχόμενο. Εστίασαν σε φίλτρα αυτοματοποιημένης ανίχνευσης επιβλαβών λέξεων, σε εργαλεία περιορισμού πρόσβασης σε ευαίσθητο περιεχόμενο, σε συστήματα γονικού ελέγχου και σε ρυθμίσεις ιδιωτικότητας που υποτίθεται ότι ενεργοποιούνται αυτόματα για λογαριασμούς εφήβων. Όπως προκύπτει, μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών των χαρακτηριστικών θεωρείται πραγματικά αποτελεσματικό, με τα υπόλοιπα να χαρακτηρίζονται είτε ως «ελλιπώς εφαρμοσμένα» είτε ως μη λειτουργικά σε ρεαλιστικά σενάρια χρήσης.



Χαμηλή αποτελεσματικότητα και εύκολη παράκαμψη

Η έρευνα διαπίστωσε ότι φίλτρα που υποτίθεται πως μπλοκάρουν περιεχόμενο σχετικό με αυτοτραυματισμό, διατροφικές διαταραχές ή ρητορική μίσους παρακάμπτονται εύκολα με μικρές αλλαγές στη γραφή λέξεων ή με χρήση συντομογραφιών. Παράλληλα, λειτουργίες από τις πλατφόρμες -όπως τα εργαλεία που υποτίθεται πως αποτρέπουν cyberbullying ή που κατευθύνουν τους εφήβους προς γραμμές βοήθειας- σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ στα tests είτε απέτυχαν να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα παραδείγματα κακοποιητικού περιεχομένου



Η θέση των εταιρειών

Οι εταιρείες social media αμφισβητούν τα συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα παρερμηνεύει τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων και δεν λαμβάνει υπόψη τις συνεχείς βελτιώσεις και τις διαφορετικές ρυθμίσεις ανά χώρα. Επιμένουν, δε, ότι έχουν επενδύσει σε τεράστια κλίμακα σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ανηλίκων, την αυτόματη ενεργοποίηση αυξημένων ρυθμίσεων ιδιωτικότητας και τη μείωση του επιβλαβούς περιεχομένου που προωθείται σε εφήβους.



Ρυθμιστική πίεση και επόμενα βήματα

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο που κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εξετάζουν αυστηρότερες παρεμβάσεις για τη χρήση των social media από ανηλίκους, με νέες νομοθεσίες που στοχεύουν τόσο στους αλγόριθμους όσο και στα εθιστικά χαρακτηριστικά τους. Η έκθεση ενισχύει τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες δεν μπορούν να βασίζονται κυρίως σε γονικούς ελέγχους και προαιρετικά εργαλεία, αλλά πρέπει να μετακινηθούν σε μοντέλα ασφάλειας στον πυρήνα τους, όπου η προστασία των παιδιών ενσωματώνεται εξ αρχής στον τρόπο που σχεδιάζεται και λειτουργεί το προϊόν.