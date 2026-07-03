Τρομακτική έρευνα του BBC: Διαφημίσεις στο Instagram προωθούσαν υλικό κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διεθνής έρευνα του BBC, σύμφωνα με την οποία το Instagram φέρεται να ενέκρινε και να προέβαλε πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας και τη λειτουργία της διαφημιστικής πολιτικής της Meta.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με το BBC World Service, οι διαφημίσεις εντοπίστηκαν στο πλαίσιο έρευνας της υπηρεσίας BBC Eye και περιείχαν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο παιδιών».

Οι διαφημίσεις οδηγούσαν χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου, όπως αναφέρεται, το παράνομο υλικό μπορούσε να αγοραστεί ακόμη και για περίπου 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

Η έρευνα αναφέρει ότι το Instagram επιτρέπει τη δημοσίευση διαφημίσεων μόνο μετά από έγκριση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου.

Ωστόσο, όταν το BBC ανέφερε συγκεκριμένη διαφήμιση στην πλατφόρμα, έλαβε απάντηση ότι δεν παραβίαζε τους «κανόνες κοινότητας».

Σε δεύτερο χρόνο, η Meta ενημέρωσε ότι έχουν ήδη απενεργοποιηθεί ορισμένες διαφημίσεις και λογαριασμοί, ενώ αφαιρέθηκαν επιπλέον περιεχόμενα και μπλοκαρίστηκαν URLs που παραβίαζαν την πολιτική της.

Η Meta ανέφερε ότι το σύστημα ελέγχου της δεν είναι αλάνθαστο και ότι ενισχύει τη χρήση τεχνολογιών εντοπισμού παραβιάσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αφαιρεί λογαριασμούς και αναφέρει περιπτώσεις πιθανής εκμετάλλευσης στις αρμόδιες διεθνείς αρχές.

Από την πλευρά του, το Telegram υποστήριξε ότι έχει αφαιρέσει πάνω από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με υλικό παιδικής κακοποίησης μέσα στο 2026.

Το πείραμα του BBC και το περιεχόμενο που εμφανίστηκε

Το BBC δημιούργησε ψεύτικο λογαριασμό στην Ινδία, ο οποίος άρχισε να δέχεται προτάσεις για σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο ακόμη και χωρίς σχετική αναζήτηση.

Μέσα σε λίγες ημέρες, η πλατφόρμα εμφάνισε διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο ενηλίκων, αλλά και σύμφωνα με την έρευνα διαφημίσεις που παρέπεμπαν σε υλικό με παιδιά και συνδέσμους προς Telegram.

BREAKING: INSTAGRAM HAS BEEN RUNNING PAID ADS PROMOTING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL IN INDIA!

This is causing harm to children in the real world because @instagram is providing a marketplace for child sexual abuse. When BBC reporter @divyaconnects questions Head of @Meta in… pic.twitter.com/m4pONAh3PZ — Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 3, 2026

Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που σχετίζονταν με παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και περίπου 20 ακόμη με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.

Το BBC σημειώνει ότι η διανομή τέτοιου υλικού αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ινδία, ενώ η πολιτική της Meta απαγορεύει ρητά περιεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στις ινδικές αρχές, ενώ ειδικοί και πρώην στελέχη της εταιρείας εκφράζουν έντονη ανησυχία για το πώς λειτουργεί το μοντέλο διαφήμισης και αλγορίθμων.