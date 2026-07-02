Και εγένετο W: Ήρθε ο Ευρωπαίος ανταγωνιστής της πλατφόρμας Χ

Νέα άφιξη στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το δίκτυο W που φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή εναλλακτική στην πλατφόρμα Χ του ΄Ιλον Μασκ έκανε το μεγάλο άλμα πριν από δύο εβδομάδες κάνοντας την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στους χρήστες του διαδικτύου. Το W-που πήρε το όνομά του από το διπλανό στο X γράμμα στο αγγλικό αλφάβητο- είχε προαναγγελθεί από τον Ιανουάριο στο Νταβός και ελπίζει πως θα ανταγωνιστεί επάξια την αμερικανική πλατφόρμα κεφαλαιοποιώντας την εμπιστοσύνη που επαγγέλλεται.

Το νέο δίκτυο με βάση την Σουηδία θέτει ως μόνη προϋπόθεση στα μέλη τα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους όταν κάνουν εγγραφή-σκανάροντας το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους σε ξεχωριστή αίτηση-μόνο για να αποδείξουν πως πρόκειται για ανθρώπους χωρίς να τους επιβάλλει απαγόρευση χρήσης ψευδωνύμου στο προφίλ επικοινωνίας τους. Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση από άλλες πλατφόρμες που κατακλύζονται από πλαστούς λογαριασμούς χρηστών ή bots.

Οι εντάσεις με τις ΗΠΑ έστρεψαν τους χρήστες στην Ευρώπη

Είτε πρόκειται για το W, το eYou δίκτυο με έδρα τη Ρουμανία που λανσαρίστηκε ως αντίπαλο δέος κυρίως του Facebook ή το EuroSky, μια ολλανδική πλατφόρμα για την πρόσβαση σε ανεξάρτητα κοινωνικά δίκτυα που εγκαινιάστηκε στα μέσα του Απριλίου, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δημιουργίας εναλλακτικών στην ηγεμονία των Αμερικανών και των Ασιατών στον κλάδο των κοινωνικών δικτύων διανύουν περίοδο ευημερίας.

To γαλλικό Bulle-γνωστό και ως «το ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκτυο»- διαφημίζεται ως «το υγιές κοινωνικό δίκτυο» και λειτουργεί από τις αρχές Ιανουαρίου ενώ το Monnett με έδρα το Λουξεμβούργο-κάτι ανάμεσα σε TikTok και Instagram χωρίς την χρήση αλγορίθμων- αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Οι προβλέψεις για την πορεία των νεοφυών δικτύων είναι αισιόδοξες, ενισχυμένες από την διαπίστωση πως οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τους τελευταίους μήνες έχουν ωθήσει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού προς τις τοπικές εναλλακτικές εκδοχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ηγεμονία αμερικανικών και ασιατικών γιγάντων στην Ευρώπη

Παρά τους αισιόδοξους οιωνούς, ο κλάδος των κοινωνικών δικτύων ηγεμονεύεται από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας. Το Facebook και το Instagram, θυγατρικές εταιρείες του ομίλου της Meta, έχουν 259 εκατομμύρια χρήστες μόνο στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, πολύ περισσότερους από εκείνους του TikTok που αριθμεί 135,9 εκατομμύρια και το X με 115,1 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία στις δηλώσεις που έχουν υποβάλλει οι ίδιες οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Τα κοινωνικά δίκτυα προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

Τους δίνουμε τα χρήματά μας, τα προσωπικά μας στοιχεία και την προσοχή μας», κατήγγειλε η ΄Αννα Τζάιτερ, επικεφαλής του σουηδικού W, κατά την παρουσίαση του νέου δικτύου W στις Βρυξέλλες.

Προτεραιότητα η μάχη κατά της παραπληροφόρησης

Το W έχει ήδη λάβει την δημόσια στήριξη αρκετών πολιτικών και προσωπικοτήτων στο ευρωπαϊκό μπλοκ, μεταξύ των οποίων του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Ο Πορτογάλος πολιτικός ανήρτησε ήδη το πρώτο του μήνυμα στο W σε πανηγυρικό τόνο: «Μια πλατφόρμα η οποία διαφυλάσσει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη, καθιστά ως προτεραιότητα τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης και οι χρήστες της είναι όλοι επιβεβαιωμένοι άνθρωποι».

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών εναλλακτικών και σε αυτόν τον τομέα αποκτά νέο βάρος καθώς η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προσπαθεί εδώ και καιρό να απεμπλακεί από την εξάρτησή της κυρίως από την αμερικανική και την κινεζική τεχνολογία. Επιπρόσθετα, εξακολουθεί το σοκ από τον απόηχο της δημοσιοποίησης τον περασμένο μήνα της ετήσιας μελέτης του Ινστιτούτου για την Μελέτη της Δημοσιογραφίας του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο έγιναν για πρώτη φορά το 2026 η πρώτη πηγή πληροφόρησης ειδήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.