Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Περίπου το 8% των νέων ηλικίας 20 έως 29 ετών στην Ε.Ε. είναι ήδη επιχειρηματίες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Σλοβακία (12%), η Μάλτα (10,5%) και η Ρουμανία (10%), δείχνοντας ότι σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης η επιχειρηματικότητα ξεκινά νωρίς και με μεγαλύτερη ένταση.

Ακολουθούν χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Φινλανδία, με ποσοστά μεταξύ 8% και 10%. Στον αντίποδα, χαμηλότερη συμμετοχή καταγράφεται σε Ιρλανδία (5%), Βουλγαρία (5%) και Ισπανία (6%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η «έκρηξη» των εφήβων επιχειρηματιών

Πέρα από τους νέους 20–29 ετών, ξεχωρίζει μια ακόμη πιο μικρή ηλικιακή ομάδα: οι έφηβοι επιχειρηματίες 15–19 ετών.

Στην Ε.Ε. καταγράφονται περίπου 69.000 έφηβοι που ήδη δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες, αριθμός αυξημένος κατά 10% από το 2022. Η τάση αυτή δείχνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα ξεκινά όλο και νωρίτερα.

Εντυπωσιακή είναι και η ανισορροπία φύλου: περίπου 47.000 είναι αγόρια, έναντι 22.000 κοριτσιών.

Ανάμεσα στις χώρες με τα μεγαλύτερα απόλυτα νούμερα ξεχωρίζουν η Ολλανδία (περίπου 12.000) και η Ιταλία (περίπου 11.000). Εκτός Ε.Ε., η Τουρκία παρουσιάζει ακόμη πιο έντονη εικόνα, με περίπου 33.000 εφήβους επιχειρηματίες.

Eurostat

Πού είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις επιχείρηση

Πέρα από το ποιοι ξεκινούν, εξίσου σημαντικό είναι το πού.

Η Εσθονία θεωρείται από τα πιο φιλικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, καθώς επιτρέπει πλήρη ίδρυση εταιρείας online και φορολογεί μόνο τα διανεμόμενα κέρδη, όχι τα επανεπενδυμένα.

Η Πορτογαλία προσφέρει επίσης σχετικά χαμηλό κόστος εκκίνησης, ενώ η Ιρλανδία παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική με εταιρικό φόρο 12,5% και ισχυρά φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη.

Η Ολλανδία ξεχωρίζει για τα προγράμματα στήριξης καινοτομίας, ενώ η Κύπρος, παρά την πρόσφατη αύξηση εταιρικού φόρου στο 15%, διατηρεί ισχυρά φορολογικά πλεονεκτήματα για μερίσματα και επενδυτές.

Για μικρές επιχειρήσεις, η Λιθουανία προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς, με μηδενικό φόρο στο πρώτο έτος λειτουργίας για πολύ μικρές εταιρείες και χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, σύμφωνα με το Euronews.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας των νέων

Η επιχειρηματικότητα συνδέεται στενά με τη συνολική απασχόληση των νέων. Στην Ε.Ε., περίπου το 66% των νέων 20–29 ετών εργάζονται, ποσοστό που έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

Η Ολλανδία προηγείται με 84% απασχόληση νέων, ενώ ακολουθούν η Μάλτα (82%) και η Γερμανία (77%). Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., περίπου 48%, δείχνοντας έντονες περιφερειακές ανισότητες.

Ο χάρτης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη δεν είναι ομοιόμορφος. Κάποιες χώρες ενθαρρύνουν ενεργά την επιχειρηματική δραστηριότητα από μικρή ηλικία, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δομικά εμπόδια στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η νέα γενιά δεν περιμένει πια «τη σειρά της» σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργεί ήδη από το σχολείο.