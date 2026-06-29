Γιατί τα τάμπλετ μπορεί να συνδέονται με περισσότερα ξεσπάσματα θυμού στα παιδιά

Οι οθόνες έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας πολλών παιδιών από πολύ μικρή ηλικία, είτε για παιχνίδι είτε για ψυχαγωγία. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η συχνή χρήση τάμπλετ ενδέχεται να συνδέεται με δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων και πιο συχνές εκρήξεις θυμού.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics διαπίστωσε ότι η χρήση τάμπλετ σε μικρές ηλικίες σχετίζεται με αυξημένες εκδηλώσεις θυμού αργότερα. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν και μια αντίστροφη σχέση: παιδιά που εμφάνιζαν μεγαλύτερη τάση προς τον εκνευρισμό φαίνεται να κατέληγαν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές συσκευές. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να δημιουργείται ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος που επηρεάζει τη συναισθηματική ανάπτυξη.

Δες τι έδειξε η έρευνα και πώς οι οθόνες μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών στην καθημερινότητα.