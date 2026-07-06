Έρευνα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το γενετικό αποτύπωμα των ψυχικών διαταραχών

Μια μεγάλη επιστημονική προσπάθεια επιχειρεί να πλησιάσει ένα από τα πιο σύνθετα ερωτήματα της σύγχρονης ιατρικής: πώς συνδέονται τα γονίδια με την εμφάνιση ψυχικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τους βιολογικούς μηχανισμούς που μπορεί να βρίσκονται πίσω από παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δημιουργήθηκε η ερευνητική κοινοπραξία SSPsyGene, η οποία συγκεντρώνει επιστημονικές ομάδες από αμερικανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στόχος της είναι να μελετήσει σε βάθος τις γενετικές επιδράσεις που συνδέονται με διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, ο αυτισμός και η κατάθλιψη.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει εκατοντάδες γονίδια που φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων καταστάσεων, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τον εγκέφαλο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής. Η νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, εξετάζοντας συστηματικά γονίδια που θεωρούνται υψηλής σημασίας, με την ελπίδα ότι τα ευρήματα θα οδηγήσουν μελλοντικά σε πιο στοχευμένες θεραπείες.

Δες πώς οι επιστήμονες προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από ψυχικές ασθένειες.