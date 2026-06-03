«Μπλόκο» στις ανεπιθύμητες κλήσεις: Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά το ζήτημα των ενοχλητικών διαφημιστικών κλήσεων στα τηλέφωνα των πολιτών, μετά από μια καθοριστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε απόλυτα συνταγματικό το «Μητρώο 11», ξεκαθαρίζοντας ότι η προβλεπόμενη κατώτατη αποζημίωση των 10.000 ευρώ για τους θιγόμενους συνδρομητές είναι νόμιμη και ισχύει κανονικά.



Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα, καθώς το λεγόμενο «Μητρώο 11» (που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006) αποτελεί πλέον μια πανίσχυρη ασπίδα για τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στο επιθετικό μάρκετινγκ.

Τι είναι το «Μητρώο 11» και πώς λειτουργεί



Πρόκειται για έναν ειδικό κατάλογο που είναι υποχρεωμένος να τηρεί κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον κατάλογο καταχωρούνται οι αριθμοί των συνδρομητών οι οποίοι δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο διαφημιστικό σκοπό.

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και μπορεί να γίνει:

Ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του παρόχου σας.

Μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας σας.

Με μια απλή αίτηση σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του παρόχου.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ένταξη στο μητρώο δεν καλύπτει περιπτώσεις εταιρειών ή call centers που λειτουργούν και πραγματοποιούν κλήσεις εκτός ελληνικών συνόρων.

Τα δικαιώματα των πολιτών και η αποζημίωση-«μαμούθ»



Σε περίπτωση που ένας πολίτης έχει γραφτεί στο «Μητρώο 11» αλλά συνεχίζει να δέχεται ανεπιθύμητες κλήσεις από διαφημιστικές εταιρείες, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά εναντίον τους. Ο συνδρομητήςδικαιούται πλήρη αποζημίωση καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Με βάση το νομικό πλαίσιο (άρθρα 11 και 14 του ν. 3471/2006), το ελάχιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται ξεκάθαρα στα 10.000 ευρώ.

Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου και η δικαστική ανατροπή



Η πρόβλεψη για ένα τόσο υψηλό κατώτατο όριο αποζημίωσης είχε προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στα δικαστήρια τα προηγούμενα χρόνια. Ορισμένες δικαστικές αποφάσεις έκριναν το ποσό υπερβολικό, θεωρώντας ότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την όχληση που υφίσταται ο πολίτης.

Ωστόσο, η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου έβαλε οριστικό τέλος στις αμφισβητήσεις. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη είναι απόλυτα συμβατή με το Σύνταγμα. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, το ποσό των 10.000 ευρώ δεν είναι απλώς μια αποζημίωση, αλλά έχει ξεκάθαρα αποτρεπτικό χαρακτήρα. Στόχος του νομοθέτη είναι να αναγκάσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα call centers να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των πολιτών, γνωρίζοντας ότι το κόστος της παρανομίας θα είναι δυσβάσταχτο.

Παγιώνεται η νομολογία υπέρ των καταναλωτών



Η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει δημιουργήσει πλέον ένα ισχυρό δικαστικό δεδικασμένο. Ήδη, πρόσφατες αποφάσεις ανώτερων δικαστηρίων, όπως η 573/2025 του Εφετείου Αθηνών, ευθυγραμμίζονται πλήρως με αυτή τη γραμμή, θεωρώντας την αποζημίωση των 10.000 ευρώ δίκαιη και συνταγματική.



Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει έμπρακτα τους πολίτες απέναντι στο spamming και ενισχύει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται ρητά από το άρθρο 9Α του Συντάγματος.