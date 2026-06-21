Γιατί δεν νοιάζεται κανείς για τη Γιορτή του Πατέρα;

Η Γιορτή της Μητέρας γεμίζει κάθε χρόνο τα social media με αφιερώσεις, λουλούδια και δώρα. Συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη Γιορτή του Πατέρα; Με αυτό το ερώτημα, ο κωμικός Βαγγέλης Μουλάρας βγήκε στους δρόμους για λογαριασμό του FLASH και ζήτησε από τους πολίτες να μοιραστούν τις σκέψεις τους.

Οι απαντήσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιοι παραδέχθηκαν ότι δεν γνώριζαν καν πότε γιορτάζεται η ημέρα, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι σπάνια αγοράζουν δώρο στον πατέρα τους, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη Γιορτή της Μητέρας. Δεν έλειψαν, βέβαια, και όσοι υποστήριξαν ότι η προσφορά ενός πατέρα δεν χρειάζεται μία συγκεκριμένη ημέρα για να αναγνωριστεί.

Μέσα από χιουμοριστικές αλλά και ειλικρινείς απαντήσεις, το γκάλοπ ανέδειξε μια πραγματικότητα: η Γιορτή του Πατέρα παραμένει λιγότερο προβεβλημένη και συχνά περνά απαρατήρητη από μεγάλο μέρος του κόσμου.

Τελικά, πρόκειται για μια γιορτή που υποτιμάται ή απλώς για μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τον πατρικό ρόλο; Δείτε το γκάλοπ του Flash.gr και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.