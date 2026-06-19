Συγκινητική ιστορία: Πατέρας έγινε τα... μάτια του γιου του στο Μουντιάλ

Μια τρομερή και συγκινητική ιστορία έγινε γνωστή που αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα έλεγε κανείς πως είναι ο ορισμός της πατρικής αγάπης.

Συγκεκριμένα ένα βίντεο με έναν πατέρα από το Ιράν που μεταφέρει την αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον τυφλό γιο του με έναν πρωτότυπο τρόπο. Ο πατέρας πιάνει και καθοδηγεί το χέρι του γιού του σε ένα ανάγλυφο μακετάκι ποδοσφαιρικού γηπέδου και του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο τη θέση της μπάλας και την πορεία των παικτών.

Το εν λόγω βίντεο έγινε κατά την διάρκεια του αγώνα της Ελβεττίας με το Κατάρ, που δείχνει τον πατέρα να εξηγεί και να μεταφέρει στο παιδί του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, ώστε το παιδί να βιώνει όσο το δυνατόν καλύτερα την ένταση του αγώνα μέσω της αφής και της ακοής. Φυσικά το βίντεο έγινε viral και χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να το σχολιάσουν συγκινημένοι με αυτή την πράξη ανιδιοτελούς αγάπης του πατέρα προς το παιδί του.