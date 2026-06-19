Μουντιάλ: Προκρίθηκε στους «32» το Μεξικό - «Ξέσπασε» ο Καναδάς απέναντι στο Κατάρ

Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στης φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κέρδισε την Βόρεια Κορέα με 1-0. Μεγάλο βήμα πρόκρισης και για την άλλη διοργανώτρια, τον Καναδά, ο οποίος σκόρπισε το Κατάρ με 6-0.

Ο Καναδάς δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Κατάρ των εννέα παικτών. Η ομάδα του Τζέσε Μαρς μπήκε από νωρίς δυνατά και έψαξε το γκολ, απειλώντας μόλις στο 7' με σουτ του Ντέιβιντ που απέκρουσε ο Αμπουνάντα. Στο 16' ήρθε το πρώτο γκολ για τους Βορειοαμερικάνους με τον Λάριν να παίρνει την απόκρουση του τερματοφύλακα των Καταριανών και να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 29' έγινε το 2-0 από τον Ντέιβιντ με δυνατό σουτ, ενώ τα πράγματα ήταν ήδη δύσκολα για τους φιλοξενούμενους, ήρθε η πρώτη αποβολή του Άχμεντ στο 33' να τα κάνει δυσκολότερα. Ο Καναδάς πίεζε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 3-0 με προβολή ξανά του Ντέιβιντ, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του πολύ καλού για ακόμη μια φορά Αμπουνάντα.

Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (55') οι Καταριανοί έμειναν με εννέα παίκτες, μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Μαντιμπό στον Κονέ και κόκκινη και οι Καναδοί... μύρισαν αίμα και ξέσπασαν. Στο 64' έγινε το 4-0 με φάουλ του Σαλιμπά, ενώ το 5-0 ήρθε με αυτογκόλ του Μάναϊ. Το τελικό 6-0 έκανε ο Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης σημειώνοντας χατ-τρικ.

Προκρίθηκε στους 32 το Μεξικό

Το Μεξικό αναμετρήθηκε με την Βόρειο Κορέα σε ένα αρκετά ισορροπημένο ματς. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις, συγκεκριμένα είχε μια για κάθε ομάδα και ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Στην επανάληψη οι Μεξικανοί έριξαν την πρώτη «προειδοποιητική» με τον Γκαγιάρδο να αστοχεί με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ ένα λεπτό μετά ήρθε το γκολ από τον Λουίς Ρόμο, μετά από ολέθριο λάθος του τερματοφύλακα Κιμ.

Στην συνέχεια οι διοργανωτές είχαν την ευκαιρία να κάνουν δυο τα τέρματά τους στο 89', όμως ο Κιμ είπε όχι σε μακρινό σουτ του Βάργκας, ενώ και οι Κορεάτες είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όμως ο Ρανχέλ έκανε διπλή απόκρουση και εξασφάλισε την νίκη στην ομάδα του. Έτσι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα που προκρίθηκε στην φάση των «32».