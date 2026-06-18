Ελβετία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1: Βρήκε λύσεις από τον πάγκο και έκανε... πάρτι εις βάρος των Βόσνιων

Ένα τέταρτο στο φινάλε ήταν αρκετό για να ξεσπάσει η Ελβετία και να κάνει... άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Οι τυπικά γηπεδούχοι χρειάστηκαν την πολύτιμη βοήθεια δύο παικτών που ήρθαν από τον πάγκο για να επιβληθούν με 4-1 της Βοσνίας, στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μανζάμπι και Βάργκα έκαναν την δουλειά στο φινάλε, με τον πρώτο να σκοράρει δις και τον δεύτερο να πετυχαίνει γκολ, μοιράζοντας και δύο ασίστ στον έτερο σκορερ του αγώνα. Με 10 παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Βοσνία, μετά την αποβολή του Μουχαρέμοβιτς στο 80'. «Κερασάκι» σε μια γλυκιά τούρτα έβαλε ο Τζάκα με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Χωρίς κάποια κλασσική ευκαιρία κύλησε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Η Ελβετία είχε τον έλεγχο της μπάλας, προσπαθούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την άμυνα της Βοσνίας με καλύτερη στιγμή ένα γύρισμα από τον Ρίντερ που έκοψε ο Μουχαρέμοβιτς.

Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 23', με τον Φρόιλερ να επιχειρεί ένα εξαιρετικό σουτ από απόσταση και την μπάλα να περνά λίγα εκατοστά δίπλα από την εστία του Βασίλι.

Οι Βόσνιοι απάντησαν με ένα σουτ του Μέμιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Κόμπελ, ενώ η τελική του Τζέκο δεν πέρασε από τα σώματα, με τον έμπειρο επιθετικό να τα «βάζει» με τον Αλαϊμπέκοβιτς για την αργοπορία στο να του πασάρει.

Οι Ελβετοί μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, απειλώντας μόλις στο 51' με το συρτό σουτ του Εντόι που μπλόκαρε στην κλειστή του γωνία ο Βασίλι.

Ο επιθετικός των Ελβετών λίγο έλειψε να πετύχει το γκολ της διοργάνωσης λίγα λεπτά αργότερα, όταν από την σέντρα του Τζάκα έπιασε ένα απίστευτο ανάποδο ψαλιδάκι, στο οποίο ο κίπερ της Βοσνίας απομάκρυνε, με τον διαιτητή εν τέλει να καταλογίζει οφσάιντ.

Ο Ντέτιτς έφτασε κοντά στο να χρηστεί σκόρερ στο 68', όταν επιχείρησε ένα δυνατό σουτ από μεγάλη απόσταση, υποχρεώνοντας τον Κόμπελ στην πρώτη του δύσκολη επέμβαση στο παιχνίδι.

Η... λύτρωση της Ελβετίας ήρθε μέσω μιας εκ των αλλαγών του προπονητή της. Ο Βάργκας με διπλή προσπάθεια έβγαλε μια σέντρα, από την κακή απομάκρυνση της μπάλας ο Μανζάμπι την είδε να του στρώνεται και με ένα μονοκόμματο σουτ «έσπασε» την αμυντική προσήλωση της Βοσνίας.

Τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για τους Βόσνιους, καθώς στο 80' είδαν τον Μουχαρέμοβιτς να αποβάλλεται για φάουλ πάνω στον Εμπολό που έβγαινε σε θέση βολής.

Μια ακόμα αλλαγή της Ελβετίας απλοποίησε τα πράγματα μερικά λεπτά μετά την αποβολή. Η μπάλα κυκλοφόρησε άψογα από τα δεξιά, ο Εμπολό έστρωσε στον Βάργκας την μπάλα και αυτός με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Βασίλι και «κλείδωσε» το τρίποντο για την εθνική του ομάδα.

Ο Μανζάμπι μάλιστα σκόραρε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι μετά το γύρισμα του Βάργκας πέτυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 89ο λεπτό.

Το μόνο που κατάφεραν οι Βόσνιοι ήταν να βρουν στο φινάλε το γκολ της τιμής, μέσω μιας «οβίδας» του Μάχμιτς στο 90+3' έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Σκόραρε και ο Τζάκα στο τέλος, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση πέναλτι και εκτελώντας σωστά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, γράφοντας έναν ιδανικό επίλογο για την Ελβετία.

Eλβετία: Κόμπελ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ, Ρίντερ, Εμπολό, Εντόι

Βοσνία: Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο