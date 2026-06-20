ΗΠΑ-Αυστραλία 2-0: «Ξετύλιξαν τα δώρα» και έφυγαν για τους «32» οι οικοδεσπότες

Οι ΗΠΑ, όντας όχι εντυπωσιακοί αλλά κυριαρχικοί, έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους και εκμεταλλευόμενοι ένα αυτογκόλ και μία κόντρα πήραν το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο, που τους έστειλε στους «32» της διοργάνωσης.

Το αυτογκόλ από τους Αυστραλούς πέτυχε ο Μπέρτζες(11΄) και το 2ο γκολ ήρθε στο (44΄) από τον Φρίμαν. Οι οικοδεσπότες τώρα περιμένουν τον αντίπαλό τους, ενώ η Αυστραλία θα παλέψει για τη πρόκριση.

Η εξέλιξη του ματς

Από τα πρώτα δέκα λεπτά του παιχνιδιού και οι δύο ομάδες μας έδειξαν ότι έχουν την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται το παιχνίδι. Στο 11ο λεπτό οι ΗΠΑ μετά το γύρισμα του Μπαλογκάν, πήραν το αυτογκόλ-δώρο του Μπέρτζες και άνοιξαν το σκορ.

Στο 44ο λεπτό ενώ το παιχνίδι φαινόταν ότι θα πάει με ένα γκολ διαφορά σε ανάπαυλα, οι Αμερικανοί πήραν ακόμα ένα δώρο και αυτή τη φορά μια κόντρα και ο Φρίμαν και ο έλεγχος του VAR, έκαναν το 2-0.

Τα πρώτα λεπτά του 2ου ημιχρόνου είχαν σκληρές μονομαχίες και πολλά τρεξίματα, αλλά από φάσεις τίποτα σπουδαίο. Οι Αυστραλοί ανέβηκαν στο γήπεδο βρήκαν τη μοναδική τους καλή ευκαρία με τον Βολπάτο, με τους Αμερικανούς να μη βρίσκουν άκρη στις δύο αντεπιθέσεις που επιχείρησαν.

Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά είχε μόνο να υποδείξει, κάρτες και σκληρά μαρκαρίσματα, χωρίς να παίζεται ποδόσφαιρο, κάτι που βόλεψε τις ΗΠΑ πήραν το «σβηστό» 2-0.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον, Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι, Πέπι, Μπαλογκάν.

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπούργκες, Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ, Λέκι, Βελουπιλάι, Τουρέ.