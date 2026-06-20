Σπορ Μουντιάλ Τουρκία Παραγουάη Διαιτητές Ποδόσφαιρο

Ιβάν Μπάρτον: Ο άψογος διαιτητής που έκανε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά

Ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σλαβαδόρ έκλεψε την παράσταση με τον τρόπο που διήυθηνε την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Παραγουάη για το Μουντιάλ 2026.

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Στο Τουρκία-Παραγουάη, στο οποίο οι Λατινοαμετικάνοι πήραν μία πολύ σημαντική νίκη και πέταξαν εκτός διοργάνωσης τους απογοητευτικούς  Τούρκους με 1-0, τη παράσταση την «έκλεψε» ο διαιτητής.

Η Παραγουάη έπαιζε και με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, κάτι που κάνει ακόμα πιο οδυνηρό το αποτέλεσμα για την Τουρκία.

Στην εν λόγω αναμέτρηση, ο Ιβάν Μπάρτον κέρδισε τον σεβασμό ποδοσφαιριστών, προπονητών και φιλάθλων χάρη στην αποφασιστικότητά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τη σταθερή εφαρμογή των κανονισμών και την ψυχραιμία του σε στιγμές πίεσης.

Ο ρέφερι από το Ελ Σαλβαδόρ έκανε τον πλανήτη να παραμιλά, καθώς δεν άφηνε περιθώριο αντίδρασης σε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές.

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