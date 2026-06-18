Μουντιάλ 2026: Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων -Η βαθμολογία και οι πιθανότητες πρόκρισης

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Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη αγωνιστική είναι «προ των πυλών» και αναμένεται να δώσει και τα πρώτα εισιτήρια για τους «32» της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Με μια γρήγορη ματιά βλέπουμε ότι σε πολλούς ομίλους δεν πήγε όπως θα περίμενε κανείς, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξουν ομάδες- φαβορί που θα παλέψουν μέχρι τελευταία αγωνιστική για την πρόκριση. Συγκεκριμένα, σε τρεις ομίλους όλα τα ματς έμειναν στην ισοπαλία και έτσι, σε βαθμολογικό επίπεδο, είναι σαν να μην έγιναν οι αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζουμε πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους.

#mundialdefútbol2026



Así quedaron los grupos tras la primera fecha pic.twitter.com/mqAtDqMT9q — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) June 18, 2026

Το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την επόμενη φάση.

Group A

Μεξικό – 98.1% Νότια Κορέα – 92.6% Τσεχία – 53.4% Νότια Αφρική – 45.5%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 69.9%

Group B

Ελβετία – 77.9% Καναδάς – 77.6% Βοσνία – 66.8% Κατάρ – 42.9%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 65.2%

Group C

Βραζιλία – 98.8% Μαρόκο – 94.5% Σκωτία – 82.2% Αΐτή – 2%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 77.5%

Group D

ΗΠΑ – 98.3% Αυστραλία – 89.8% Τουρκία – 45.3% Παραγουάη – 35.3%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 68.7%

Group E

Γερμανία – 99.8% Ακτή Ελεφαντοστού – 95.2% Εκουαδόρ – 70.3% Κουρασάο – 6.7%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 72%

Group F

Σουηδία – 97.9% Ολλανδία – 90.5% Ιαπωνία – 85.8% Τυνησία – 8.5%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 82.6%

Group G

Βέλγιο – 94.6% Αίγυπτος – 83.8% Ιράν 39.7% Νέα Ζηλανδία – 29.5%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 47.6%

Group H

Ισπανία – 97.8% Ουρουγουάη – 70.7% Πράσινο Ακρωτήρι – 53.5% Σαουδική Αραβία – 39.5%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 61.6%

Group I

Γαλλία – 99.9% Νορβηγία – 97.7% Σενεγάλη – 66.5% Ιράκ – 3.9%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 61.6%

Group J

Αργεντινή – 99.9% Αυστρία – 95% Αλγερία – 54.9% Ιορδανία – 6.7%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 56.5%

Group K

Κολομβία – 98.8% Πορτογαλία – 95.6% ΛΔ Κονγκό – 56.6% Ουζμπεκιστάν – 16.1%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 67.1%

Group L

Αγγλία – 99.9% Κροατία -84.9% Γκανά – 73.3% Παναμάς – 5.2%

Πιθανότητες για να δώσει πρόκριση η 3η θέση: 63.3%

Οι όμιλοι με τις περισσότερες πιθανότητες να «στείλουν» 3η ομάδα στη φάση των 32