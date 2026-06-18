Πέρα από κάθε λογική: Cooling break με... βροχή στο Γκάνα - Παναμάς

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο βλέπουμε μέχρι στιγμής αρκετό θέαμα και γκολ όμως γινόμαστε μάρτυρες και σε σκηνικά που αποσκοπούν μόνο στα έσοδα και δεν έχουν κανένα ποδοσφαιρικό νόημα.

Ένα τέτοιο είναι και τα cooling breaks που γίνονται στους αγώνες στο Μουντιάλ, μια φορά κάθε ημίχρονο. Δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες στην Αμερική είναι πολύ υψηλές σε μερικές περιοχές, τα διαλλείματα για να δροσιστούν οι παίκτες έχουν μια βάση. Όμως αυτό που συνέβει στο Γκάνα - Παναμάς ξεπερνά κάθε λογική και εξαγριώνει τον κόσμο που βλέπει πως το αγαπημένο του άθλημα έχει γίνει για μερικούς μια πηγή εσόδων.

Συγκεκριμένα κατά της διάρκεια της εν λόγω αναμέτρησης ο καιρός ήταν βροχερός, όμως αυτό δεν πτόησε τον διαιτητή που ακολούθησε τους κανόνες και τις εντολές της διορανώτριας αρχής και τήρησε κανονικά το cooling break, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της εξέδρας.