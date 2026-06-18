Ο Ανρί τα «χώνει» στον Κριαστιάνο Ρονάλντο: «Η ομάδα σου πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»
Ο Τιερί Ανρί σχολίασε την παρουσία του Πορτογάλου σταρ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, στην οποία η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Πορτογαλία και Λ.Δ Κονγκό, αφού οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό μετά το τελικό 1-1.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Πορτογαλίας, χωρίς όμως ουσιαστική βοήθεια στις τελικές προσπάθεις της Πορτογαλίας και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξήγησε τον λόγο που δεν τον αντικατέστησε: «Δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».
Ο Τιερί Ανρί από την άλλη δεν «μάσησε» τα λόγια του και τοποθετήθηκε σχετικά με την παρουσία του Πορτογάλου σταρ στην πρεμιέρα.
Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται ως τηλεσχολιαστής σε εκπομπή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox Sports, με τον ίδιο να τονίζει πως το ζήτημα είναι να σκοράρει η εθνική Πορτογαλίας και όχι ο Ρονάλντο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα μία φάση όπου ο CR7 “εκβίασε” μία προσπάθεια για να βρει δίχτυα και τελικά κατέστρεψε μία πολλά υποσχόμενη φάση που δημιούργησε η ομάδα του για να σκοράρει.