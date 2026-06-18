Ο Ανρί τα «χώνει» στον Κριαστιάνο Ρονάλντο: «Η ομάδα σου πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Πορτογαλία και Λ.Δ Κονγκό, αφού οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό μετά το τελικό 1-1.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Πορτογαλίας, χωρίς όμως ουσιαστική βοήθεια στις τελικές προσπάθεις της Πορτογαλίας και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξήγησε τον λόγο που δεν τον αντικατέστησε: «Δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».

Ο Τιερί Ανρί από την άλλη δεν «μάσησε» τα λόγια του και τοποθετήθηκε σχετικά με την παρουσία του Πορτογάλου σταρ στην πρεμιέρα.

Thierry Henry was COOKING Cristiano Ronaldo for his performance against Congo:



“The team needs to score, not YOU need to score..."” 😭💀 pic.twitter.com/jQbwXdjSjC — Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται ως τηλεσχολιαστής σε εκπομπή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox Sports, με τον ίδιο να τονίζει πως το ζήτημα είναι να σκοράρει η εθνική Πορτογαλίας και όχι ο Ρονάλντο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα μία φάση όπου ο CR7 “εκβίασε” μία προσπάθεια για να βρει δίχτυα και τελικά κατέστρεψε μία πολλά υποσχόμενη φάση που δημιούργησε η ομάδα του για να σκοράρει.