Σπορ Εθνική Βραζιλίας Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Πρόεδρος Βραζιλίας: «Σκέφτηκα να υπογράψω τον Μέσι»

Ο πρόεδρος της «Σελεσάο» απάντησε με έξυπνο χιούμορ στην ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με την πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

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Η Βραζιλία μπορεί να έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, τηνίδια στιγμή που η Αργεντινή, έκανε «πάρτι» κόντρα στην Αλγερία, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μίλησε για τον Αργεντινό σταρ, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την εικόνα της «Σελεσάο» απατώντας με χιούμορ: «Σκέφτηκα να υπογράψω τον Μέσι για να παίξει στη Βραζιλία».

Παρά το κακό ξεκίνημα, ο πρόεδρος της χώρας προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας πως η ισοπαλία με το Μαρόκο δεν είναι καταστροφή, χαρακτηρίζοντας τους Μαροκινούς ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο της Βραζιλίας στον όμιλο. Μάλιστα, πρόσθεσε με νόημα πως «λένε ότι όποτε η Βραζιλία αμφισβητείται έντονα, στο τέλος κατακτά το Μουντιάλ».

Ο από την άλλη, ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε ευδιάθετος, γελώντας προς τους δημοσιογράφους και φωνάζοντας «Σας έλειψα;». Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο πότε θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση, με τη Βραζιλία να αντιμετωπίζει την Παρασκευή (19/6) την Αϊτή. 

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Σπορ Εθνική Βραζιλίας Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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