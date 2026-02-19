Γιατί η Nestlé «κόβει» το παγωτό: Η αλλαγή στρατηγικής και η ανάκληση που «πόνεσε»

Σε μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πού πηγαίνει η βιομηχανία τροφίμων τα επόμενα χρόνια, η Nestlé ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να αποχωρήσει από τον τομέα του παγωτού.

Πριν προλάβει να κοπάσει ο θόρυβος από τις πρόσφατες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος, η ελβετική πολυεθνική σκοπεύει να πουλήσει το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό της, στο οποίο ανήκουν γνωστά brands παγωτού όπως η Häagen‑Dazs - σε συνεργάτη της και συγκεκριμένα στην εταιρεία Froneri.

Η αποτίμηση της συμφωνίας αγγίζει περίπου το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Γιατί η Nestlé «κόβει» το παγωτό

Η απόφαση δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για κεντρικό κομμάτι της νέας στρατηγικής του CEO, Philipp Navratil, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία το φθινόπωρο και προσπαθεί να απλοποιήσει τη δομή μιας από τις πιο σύνθετες εταιρείες FMCG στον κόσμο.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι στο εξής θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

καφές

τροφές κατοικιδίων

διατροφή/υγεία

τρόφιμα & snacks

Με άλλα λόγια, θέλει να επενδύσει εκεί όπου διαθέτει παγκόσμια κλίμακα και υψηλά περιθώρια κέρδους - κάτι που, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν προσέφερε πλέον το παγωτό.

Σύμφωνα με τον Navratil, οι έξι μάρκες παγωτού που βρίσκονταν υπό την ομπρέλα της Nestlé λειτουργούσαν ως «απόσπαση» από τον βασικό κορμό δραστηριοτήτων, καθώς:

η ζήτηση είναι έντονα εποχική

απαιτείται ακριβή ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

τα περιθώρια ανάπτυξης είναι περιορισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο



Η παραγωγή θα περάσει στην Froneri - την κοινοπραξία που δημιούργησε η Nestlé το 2016 με τη βρετανική R&R.

Το παγωτό φεύγει από τις πολυεθνικές

Η Nestlé δεν αποτελεί εξαίρεση. Ολόκληρος ο κλάδος αναδιαρθρώνεται, όπως αναφέρει το CNN. Η Unilever ήδη απέσχισε τον τομέα παγωτού της δημιουργώντας τη νέα εταιρεία The Magnum Ice Cream Company, επιδιώκοντας να περιορίσει το εύρος προϊόντων της και να αυξήσει την αποδοτικότητα.

Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Το παγωτό θεωρείται πλέον «δύσκολο» προϊόν για μεγάλες πολυεθνικές, επειδή απαιτεί πολύπλοκη logistics υποδομή και επηρεάζεται έντονα από τον καιρό και την κατανάλωση.

Αναδιάρθρωση και περικοπές

Η αποχώρηση από το παγωτό εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα μετασχηματισμού. Η εταιρεία ήδη μειώνει περίπου 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, επενδύει σε αυτοματοποίηση και ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες της.

Η αγορά υποδέχθηκε θετικά την ανακοίνωση, με τη μετοχή της Nestlé να σημειώνει αρχικά άνοδο στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Ο «πονοκέφαλος» του βρεφικού γάλακτος

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αντιμετωπίζει και κρίση αξιοπιστίας. Πρόσφατα ανακάλεσε παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον εντοπισμό του τοξικού παράγοντα cereulide.

Η ουσία μπορεί να προκαλέσει εμετούς και διάρροια.

Οι αρχές στη Γαλλία διερευνούν ακόμη και θανάτους βρεφών που είχαν καταναλώσει τα επηρεαζόμενα προϊόντα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεση.

Η υπόθεση ήδη οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυστηρότερα όρια ασφάλειας για τις παιδικές τροφές.

Τι σημαίνει πρακτικά

Η αποχώρηση της Nestlé από το παγωτό δεν αφορά απλώς ένα προϊόν. Αποτελεί ένδειξη μιας βαθύτερης αλλαγής στη βιομηχανία τροφίμων.

Οι κολοσσοί εγκαταλείπουν τα «βαριά» καταναλωτικά προϊόντα χαμηλής ανάπτυξης και στρέφονται σε καφέ και ροφήματα υψηλής αξίας, υγιεινή διατροφή, premium pet food και λειτουργικά τρόφιμα.

Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο δεν σταματά να φτιάχνει παγωτό επειδή δεν πουλά, αλλά επειδή δεν θεωρείται πλέον το μέλλον της αγοράς.