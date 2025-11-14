Γιατί ο διαβήτης τύπου 1 είναι πιο επιθετικός στα μικρά παιδιά

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη η 14η Νοεμβρίου και οι επιστήμονες συνεχίζουν να ερευνούν αυτή την ασθένεια που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ατόμων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πιο πολύ ωστόσο πλήττονται τα μικρά παιδιά, αφού οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί ο διαβήτης τύπου 1 είναι πιο σοβαρός και επιθετικός όταν αναπτύσσεται σε άτομα μικρής ηλικίας.

Ο τύπος 1 προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα που επιτίθεται στα κύτταρα του παγκρέατος που ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι το πάγκρεας εξακολουθούσε να αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία, ιδιαίτερα κάτω από την ηλικία των επτά ετών, καθιστώντας το πολύ πιο ευάλωτο σε βλάβες.



Τα πρόσφατα αναπτυγμένα φάρμακα θα μπορούσαν να δώσουν στους ασθενείς χρόνο για να ωριμάσει το πάγκρεας, καθυστερώντας την ασθένεια.



Το γιατί τα παιδιά που διαγιγνώσκονται σε νεαρή ηλικία, ειδικά εκείνα κάτω των επτά ετών , έχουν πιο επιθετική νόσο από εκείνα που διαγιγνώσκονται στην εφηβεία ή αργότερα, παρέμενε μυστήριο.



Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, δείχνει ότι αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη των βήτα κυττάρων που ζουν στο πάγκρεας.



Αυτά είναι τα κύτταρα που απελευθερώνουν την ορμόνη ινσουλίνη όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξάνονται μετά το φαγητό.

«Κλειδί» το πάγκρεας

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ μελέτησαν δείγματα παγκρέατος από 250 δότες, επιτρέποντάς τους να δουν πώς σχηματίζονταν φυσιολογικά τα βήτα κύτταρα καθώς οι άνθρωποι μεγάλωναν και στον διαβήτη τύπου 1.



Νωρίτερα στη ζωή, αυτά τα βήτα κύτταρα είχαν αποδειχθεί ότι υπήρχαν ως μικρές συστάδες ή ως μεμονωμένα κύτταρα, αλλά καθώς μεγαλώνουμε αυξάνονται σε αριθμό και ωριμάζουν σε μεγαλύτερες ομάδες, γνωστές ως νησίδια του Langerhans.



Η μελέτη μπόρεσε να δει τι συνέβαινε αφού το ανοσοποιητικό σύστημα στρεφόταν εναντίον των βήτα κυττάρων ενός ασθενούς.

Τα βήτα κύτταρα σε μικρές συστάδες αποκόπηκαν και καταστράφηκαν και έτσι δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ωριμάσουν.

Όσα βρίσκονταν σε μεγαλύτερες νησίδες εξακολουθούσαν να δέχονται επιθέσεις, αλλά ήταν πιο ανθεκτικά, επιτρέποντας στους ασθενείς να παράγουν χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης, γεγονός που μείωνε τη σοβαρότητα της ασθένειάς τους.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό εύρημα για τον διαβήτη τύπου 1 - αυτή η έρευνα ρίχνει φως στο γιατί η ασθένεια είναι πιο επιθετική στα παιδιά», δήλωσε στο BBC η Δρ Σάρα Ρίτσαρντσον, από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Είπε ότι «το μέλλον είναι πολύ πιο λαμπρό» για τα παιδιά που διαγιγνώσκονται τώρα με διαβήτη τύπου 1.



Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα ελέγχου υγιών παιδιών για την ασθένεια και νέων φαρμάκων ανοσοθεραπείας για την καθυστέρησή της.



Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χορηγήσει άδεια για την τεπλιζουμάμπη - μια ανοσοθεραπεία που μπορεί να σταματήσει το ανοσοποιητικό σύστημα από την επίθεση στα βήτα κύτταρα και μπορεί να τους δώσει χρόνο να ωριμάσουν - αν και δεν είναι διαθέσιμη στο NHS.



«Επειδή έχουμε νέα φάρμακα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά, ελπίζουμε ότι αυτά θα είναι σε θέση να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση σε αυτά τα νεαρά άτομα», δήλωσε η Δρ Ρίτσαρντσον.

