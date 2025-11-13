Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να δείξει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτη στην Ιαπωνία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS Nexus, και αξιοποίησε δεδομένα για την υγεία ανθρώπων της περιοχής Οχασάμα για πάνω από 14 χρόνια, έδειξε ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μία ώρα μετά την κατανάλωση γλυκού ροφήματος μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερα για το μέλλον της υγείας από ό,τι πιστεύαμε. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό ισχύει ακόμη και για άτομα χωρίς διαβήτη.

Το σάκχαρο της πρώτης ώρας ως δείκτης ζωής

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η παραδοσιακή δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (OGTT) χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του διαβήτη, με μέτρηση σακχάρου στο αίμα σε διάστημα δύο ωρών. Οι περισσότεροι γιατροί επικεντρώνονται στη μέτρηση μετά από δύο ώρες, αλλά η νέα ανάλυση στρέφει την προσοχή στη μέτρηση της πρώτης ώρας. Στη μελέτη συμμετείχαν 993 άνθρωποι, των οποίων τα επίπεδα σακχάρου εξετάζονταν περιοδικά, μαζί με άλλες παραμέτρους υγείας, προκειμένου να εντοπιστούν δείκτες που προβλέπουν τη διάρκεια ζωής ακόμα και εντός φυσιολογικών ορίων.

Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε ήταν η μέτρηση σακχάρου μία ώρα μετά το ποτό γλυκόζης, γνωστή ως 1-hrPG. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση τη μέση τιμή των 162 mg/dL. Όσοι είχαν χαμηλότερα επίπεδα εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά την παρακολούθηση των 14 ετών.

Προειδοποιητικές αυξήσεις ακόμα και σε φυσιολογικά επίπεδα

Για να απλοποιήσουν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 595 άτομα με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη, δηλαδή χωρίς διαβήτη ή προδιαβήτη. Ακόμα και σε αυτή την ομάδα, τα άτομα με 1-hrPG ίση ή μεγαλύτερη από 170 mg/dL είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Η διαφορά ήταν μεγάλη: περίπου το 80% όσων είχαν χαμηλότερο επίπεδο ζάχαρης εξακολουθούσε να ζει μετά από 20 χρόνια, ενώ σχεδόν οι μισοί από την ομάδα με υψηλότερη μέτρηση είχαν πεθάνει. Η τάση αυτή παρέμεινε αμετάβλητη ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, παχυσαρκία και κάπνισμα.

Οι κύριες αιτίες θανάτου ήταν καρδιοπάθειες και καρκίνος, με την αθηροσκλήρωση και διάφορους τύπους καρκίνου να εμφανίζονται συχνότερα όσους είχαν υψηλά επίπεδα σακχάρου στη μέτρηση της μίας ώρας. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμα και φυσιολογικές τιμές σακχάρου μπορεί να μην είναι ασφαλείς, καθώς οι απότομες αυξήσεις μετά τα γεύματα μπορούν να βλάψουν τον οργανισμό μακροπρόθεσμα.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η «φυσιολογική» κατάσταση δεν σημαίνει απαραίτητα και ασφαλής. Κάποιος που φαίνεται υγιής μπορεί να διατρέχει κίνδυνο χωρίς να το γνωρίζει. Η μέτρηση του σακχάρου μία ώρα μετά το γεύμα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πρώιμης ανίχνευσης προβλημάτων, αφού η εξέταση αυτή είναι απλή και ήδη χρησιμοποιείται για τον διαβήτη. Χρησιμοποιώντας το όριο των 170 mg/dL, οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν άτομα που χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση.

Ένα εργαλείο για πρόληψη και μακροζωία

Η καλή είδηση είναι ότι ελέγχοντας τις αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα, ακόμα και χωρίς διαβήτη, μπορεί κανείς να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και καρκίνου. Οι συνήθειες όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η διαχείριση του στρες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροζωία. Αποφεύγοντας γρήγορα αφομοιώσιμους υδατάνθρακες και τρώγοντας ισορροπημένα γεύματα, οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν τις επιβλαβείς αιχμές σακχάρου.

Το μήνυμα είναι σαφές: η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, αλλά η κατανόηση της κατάστασης του οργανισμού πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Μια απλή εξέταση μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική υγεία και να μας υπενθυμίσει ότι η πρόληψη ξεκινά πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα.