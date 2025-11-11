Η ασπιρίνη προλαμβάνει τα εμφράγματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Η ασπιρίνη σε μικρή δόση φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και πρόωρου θανάτου. Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) έρχεται να ρίξει φως στον ρόλο αυτού του απλού, γνωστού φαρμάκου στη διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από χιλιάδες ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και μέτριο έως υψηλό κίνδυνο καρδιοπάθειας. Διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν τακτικά χαμηλή δόση ασπιρίνης εμφάνιζαν λιγότερα εμφράγματα, λιγότερα εγκεφαλικά και μικρότερη συνολική θνησιμότητα σε σχέση με όσους δεν την έπαιρναν καθόλου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα στηρίχθηκε σε ιατρικά αρχεία διάρκειας δέκα ετών από περισσότερους από 11.500 ενήλικες, παρακολουθώντας τη συχνότητα λήψης ασπιρίνης και την εξέλιξη της υγείας τους. Τα δεδομένα προήλθαν από 35 νοσοκομεία και 400 κλινικές του ίδιου δικτύου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αξιολογήσουν την επίδραση του φαρμάκου σε βάθος χρόνου. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ανάλογα με το πόσο συχνά λάμβαναν την ασπιρίνη – από ποτέ έως πολύ συχνά – και παρακολουθήθηκαν για περίπου οκτώ χρόνια. Επιπλέον, οι ερευνητές εξέτασαν τα επίπεδα σακχάρου (HbA1c) για να διαπιστώσουν αν ο γλυκαιμικός έλεγχος επηρέαζε τα αποτελέσματα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Τα ποσοστά εμφραγμάτων μειώθηκαν από 61,2% σε 42,4%, τα εγκεφαλικά από 24,8% σε 14,5%, ενώ οι θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία έπεσαν από 50,7% σε 33%. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η διαφορά ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι ανέμεναν, επισημαίνοντας πως όσοι έπαιρναν ασπιρίνη σταθερά επί χρόνια είχαν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Ακόμη και η περιστασιακή χρήση συνδεόταν με μείωση του κινδύνου, αλλά οι σταθεροί χρήστες παρουσίαζαν τη σημαντικότερη προστασία. Τα θετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε όλους τους υποομάδες, με ακόμα πιο έντονο όφελος σε όσους διατηρούσαν καλή ρύθμιση του σακχάρου τους. Η ασπιρίνη, γνωστή για την αντιπηκτική της δράση, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων καρδιακών επεισοδίων, ωστόσο η χρήση της για «πρωτογενή πρόληψη» – δηλαδή σε άτομα χωρίς προηγούμενο καρδιακό ή εγκεφαλικό – παραμένει αμφιλεγόμενη λόγω του κινδύνου αιμορραγιών.

Η ίδια η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, όχι για κλινική δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να αποδείξουν πως η ασπιρίνη προκάλεσε άμεσα τη μείωση των καρδιακών επεισοδίων. Παράγοντες όπως η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα ή η χρήση άλλων φαρμάκων μπορεί να επηρέασαν τα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η ασπιρίνη ίσως έχει θέση σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Το μέλλον των ερευνών

Οι επιστήμονες σκοπεύουν να συνεχίσουν την έρευνα για να διερευνήσουν πώς η χαμηλή δόση ασπιρίνης αλληλεπιδρά με νεότερες θεραπείες του διαβήτη και της χοληστερόλης, όπως τα φάρμακα GLP-1 και οι στατίνες.