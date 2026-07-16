Γιατί ο Μπάφετ σταματά τις δωρεές στο ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς

Ο διάσημος δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ αποφάσισε να διακόψει τις δωρεές του προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς. Η είδηση αυτή, η οποία βασίζεται σε ρεπορτάζ του BBC, προκάλεσε τεράστια αίσθηση παγκοσμίως, καθώς οι δύο άνδρες συνδέονταν για δεκαετίες με στενή φιλία και ένα κοινό όραμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών.

Το 2006, ο Μπάφετ είχε προχωρήσει σε μια ιστορική κίνηση: υποσχέθηκε «αμετάκλητα» να δωρίζει κάθε χρόνο μετοχές της επενδυτικής του εταιρείας, Berkshire Hathaway, στο ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μέχρι σήμερα, η προσφορά του Μπάφετ είχε αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης του ιδρύματος.



Ωστόσο, στην πρόσφατη ετήσια λίστα των δωρεών του Μπάφετ, το ίδρυμα του Γκέιτς απουσίαζε εντελώς. Αντίθετα, οι φετινές δωρεές –που ανέρχονται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια– μοιράστηκαν σε τέσσερα ιδρύματα που ελέγχονται αποκλειστικά από την οικογένεια του Μπάφετ. Πρόκειται για το Ίδρυμα Susan Thompson Buffett (που φέρει το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του) και τρία ακόμη ιδρύματα που διευθύνουν τα παιδιά του, Susie, Howard και Peter.

Η σκιά της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν

Αν και ο 95χρονος πλέον Μπάφετ απέφυγε να αναφέρει ρητά το όνομα του Μπιλ Γκέιτς στη γραπτή του δήλωση, η χρονική συγκυρία λέει πολλά. Η διακοπή των δωρεών έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση του Μπιλ Γκέιτς ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Εκεί, ο συνιδρυτής της Microsoft κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις που διατηρούσε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein), ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.



Η δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έφερε στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για τις επαφές τους. Ο Μπιλ Γκέιτς έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι οι συναντήσεις τους έγιναν μόνο με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπίες. Ωστόσο, ο Μπάφετ επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα στο δίκτυο CNBC ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Γκέιτς από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Billionaire investor Warren Buffett has ended one of the biggest philanthropic partnerships in history with the Gates Foundation after nearly two decades and $48 billion in donations. https://t.co/woKy4uxBJw pic.twitter.com/XUW8KRW4j4 — FORTUNE (@FortuneMagazine) July 14, 2026

Το σχέδιο του Μπάφετ για το μέλλον

Ο Γουόρεν Μπάφετ παραμένει εξαιρετικά διαυγής για τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του, η οποία ξεπερνά τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το νέο του πλάνο, σκοπεύει να διανείμει όλες τις υπόλοιπες μετοχές του στα τέσσερα οικογενειακά του ιδρύματα μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.

«Φυσικά, η θνητότητα είναι απρόβλεπτη», ανέφερε ο Μπάφετ, «αλλά οι εναπομείνασες μετοχές μου θα έχουν δωρηθεί στα τέσσερα αυτά ιδρύματα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034».

Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Γκέιτς αντέδρασε εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τον Μπάφετ για τη μακροχρόνια προσφορά του. Σε δήλωσή του προς το BBC, τόνισε ότι παραμένει οικονομικά ισχυρό και θα συνεχίσει το έργο του κανονικά τουλάχιστον μέχρι το 2045. Αυτό διασφαλίζεται από τη δέσμευση του ίδιου του Μπιλ Γκέιτς να προσφέρει 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δική του προσωπική περιουσία.

Πάντως, η απόφαση του Μπάφετ σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη διεθνή φιλανθρωπία. Επιβεβαιώνει επίσης ότι στον κόσμο των μεγάλων δωρητών, η φήμη και η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντικές με τα χρήματα. Ακόμα και οι πιο ισχυρές συμμαχίες μπορούν να κλονιστούν όταν τίθενται ζητήματα δημόσιας εικόνας και ηθικής.