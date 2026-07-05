Οι «προφητείες» του Μπιλ Γκέιτς για τον καπιταλισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει αλλάξει τόσο βαθιά την οικονομία και την αγορά εργασίας, ώστε το σημερινό καπιταλιστικό μοντέλο ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον όπως το γνωρίζουμε. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Γκέιτς, μιλώντας στο podcast People by WTF του Ινδού επιχειρηματία Νίκιλ Κάμαθ.



Εκτίμησε ότι η ΑΙ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία. «Πάντα είχαμε ελλείψεις: γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους για τα εργοστάσια. Αυτές οι ελλείψεις θα πάψουν να υπάρχουν. Θα πρόκειται για μια αρκετά βαθιά αλλαγή που θα απελευθερώσει πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η AI αναλάβει μεγάλο μέρος των εξειδικευμένων εργασιών, η παραγωγικότητα δεν θα εξαρτάται πλέον από τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού ή γνώσης, οδηγώντας σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό μοντέλο.

«Θα έχουμε δωρεάν νοημοσύνη»

Ο συνιδρυτής της Microsoft στάθηκε και στις δυνατότητες της ρομποτικής, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούν να εκτελούν ακόμη και απαιτητικές χειρωνακτικές εργασίες.



«Χρειάζονται εξαιρετικά “χέρια” για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Θα τα καταφέρουμε», επισήμανε, αναφερόμενος σε επαγγέλματα όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και η καθαριότητα.

Λιγότερη δουλειά και πρόωρη σύνταξη

Υποστήριξε ακόμη ότι η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιτρέψει στους ανθρώπους να εργάζονται λιγότερες ώρες και να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα.



«Θα μπορείς να συνταξιοδοτείσαι νωρίτερα και να εργάζεσαι μικρότερες εργάσιμες εβδομάδες. Αυτό θα απαιτήσει σχεδόν μια φιλοσοφική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Θα έχουμε δημιουργήσει, κατά κάποιον τρόπο, δωρεάν νοημοσύνη», ανέφερε.

