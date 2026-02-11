Γιατί οι πλαστικές καρέκλες έχουν στρογγυλή τρύπα στη μέση

Τα πλαστικά σκαμπό και καρεκλάκια βρίσκονται σχεδόν παντού: σε αυλές και μπαλκόνια, σε παραλίες, αλλά και μέσα στο σπίτι, από την κουζίνα μέχρι το μπάνιο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό στα περισσότερα είναι η στρογγυλή τρύπα στο κέντρο του καθίσματος. Ποιος είναι όμως ο λόγος ύπαρξής της;

Στην πράξη, μια τόσο απλή λεπτομέρεια εξυπηρετεί περισσότερες από μία λειτουργίες, συνδυάζοντας εργονομία και ανθεκτικότητα σε ένα και μόνο στοιχείο. Καταρχάς, η τρύπα επιτρέπει στο νερό της βροχής να απομακρύνεται εύκολα όταν η καρέκλα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Έτσι αποφεύγεται η συγκέντρωση υδάτων στο κάθισμα, κάτι που θα την καθιστούσε άχρηστη μέχρι να στεγνώσει. Παράλληλα, περιορίζεται η υγρασία που μπορεί να προκαλέσει φθορές ή ολισθηρότητα.

Δες κι άλλες λεπτομέρειες της σχεδίασης και που αποσκοπούν.