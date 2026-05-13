Το μυστήριο του Λοιμού των Αθηνών λύνεται μετά από 2.500 χρόνια

Η επιδημία που έμεινε γνωστή ως «Λοιμός των Αθηνών» θεωρείται μία από τις πρώτες μεγάλες πανδημίες της καταγεγραμμένης ιστορίας. Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και γιατροί προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς προκάλεσε τη νόσο που αποδεκάτισε την αρχαία Αθήνα την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου. Σήμερα, μια νέα επιστημονική ανάλυση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το μυστήριο, προτείνοντας ορισμένα πιθανά σενάρια για το ποια ασθένεια μπορεί να κρυβόταν πίσω από τον θανατηφόρο λοιμό.

Οι περισσότερες πληροφορίες για την επιδημία προέρχονται από τον ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος όχι μόνο κατέγραψε τα γεγονότα του πολέμου ανάμεσα σε Αθήνα και Σπάρτη, αλλά περιέγραψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και τα συμπτώματα της νόσου. Σύμφωνα με τα γραπτά του, η επιδημία ξέσπασε το 430 π.Χ. και κράτησε περίπου τέσσερα χρόνια, αφήνοντας πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα βρέθηκε και ο Περικλής, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές της κλασικής Αθήνας.

Η επιδημία που άλλαξε την πορεία της Αθήνας

Η πόλη εκείνη την περίοδο ήταν ασφυκτικά γεμάτη, καθώς οι κάτοικοι της Αττικής είχαν μεταφερθεί εντός των τειχών για προστασία από τις επιθέσεις των Σπαρτιατών. Οι συνθήκες συνωστισμού, η έλλειψη υγιεινής και η πίεση στον πληθυσμό φαίνεται πως δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση μιας μεταδοτικής νόσου. Το περίεργο, ωστόσο, είναι ότι οι αρχαίες πηγές αναφέρουν πως οι Σπαρτιάτες στρατιώτες που πολιορκούσαν την Αθήνα δεν επηρεάστηκαν στον ίδιο βαθμό, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα μέχρι σήμερα.

Τα συμπτώματα που περιέγραψε ο Θουκυδίδης

Οι περιγραφές του Θουκυδίδη είναι ιδιαίτερα σκληρές ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα. Οι ασθενείς εμφάνιζαν υψηλό πυρετό, εξανθήματα, έντονη δίψα και αφόρητη αίσθηση θερμότητας, με αποτέλεσμα πολλοί να βουτούν σε κρύο νερό αναζητώντας ανακούφιση. Παράλληλα, η ασθένεια προκαλούσε έλκη, γάγγραινα, σοβαρή διάρροια και εξάντληση. Πολλοί πέθαιναν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ όσοι επιβίωναν συχνά αντιμετώπιζαν μακροχρόνιες επιπτώσεις, όπως απώλεια μνήμης και αδυναμία αναγνώρισης ακόμη και συγγενικών τους προσώπων.

Με βάση αυτές τις περιγραφές, σύγχρονοι ερευνητές προσπάθησαν να συγκρίνουν τα συμπτώματα με γνωστές ασθένειες. Η νέα μελέτη εξέτασε συνολικά 17 διαφορετικές λοιμώξεις, αναζητώντας ποια ταιριάζει περισσότερο στην εικόνα που δίνει ο Θουκυδίδης. Ανάμεσα στις ασθένειες που εξετάστηκαν ήταν η ιλαρά, η οστρακιά, η μηνιγγίτιδα, η ευλογιά και ο τυφοειδής πυρετός.

Τυφοειδής πυρετός ή άγνωστη νόσος;

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο τυφοειδής πυρετός είναι το πιθανότερο σενάριο. Η συγκεκριμένη ασθένεια, που προκαλείται από το βακτήριο Salmonella Typhi, φαίνεται να ταιριάζει με τα περισσότερα από τα καταγεγραμμένα συμπτώματα. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί ίχνη DNA του βακτηρίου σε σκελετούς από ομαδικό τάφο που συνδέεται με την επιδημία της Αθήνας, κάτι που ενισχύει την υπόθεση. Παρόλα αυτά, η εξήγηση δεν θεωρείται οριστική. Ο τυφοειδής πυρετός μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού και τροφίμων και όχι τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως φαίνεται να συνέβη στην αρχαία Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως η επιδημία να μην οφειλόταν σε μία μόνο νόσο. Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα περισσότερα παθογόνα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θανατηφόρα κατάσταση.

Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ότι η Αθήνα χτυπήθηκε ταυτόχρονα από διαφορετικές λοιμώξεις, όπως τύφο, δυσεντερία ή ακόμη και χολέρα. Ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί τα συμπτώματα ήταν τόσο ποικίλα και γιατί η θνησιμότητα ήταν τόσο υψηλή. Μπορεί επίσης η επιδημία να προκλήθηκε από κάποιον άγνωστο μικροοργανισμό που είτε εξαφανίστηκε με το πέρασμα των αιώνων είτε μεταλλάχθηκε σε μορφή που σήμερα δεν αναγνωρίζεται εύκολα.

Οι ίδιοι οι ερευνητές παραδέχονται ότι χωρίς σύγχρονες μοριακές αναλύσεις και καλύτερα διατηρημένα βιολογικά δείγματα από τα θύματα, είναι αδύνατο να δοθεί οριστική απάντηση. Παρ’ όλα αυτά, η νέα μελέτη προσφέρει ίσως την πιο οργανωμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα να περιοριστεί ο κατάλογος των πιθανών αιτιών πίσω από μία από τις πιο καταστροφικές επιδημίες της αρχαιότητας. Και υπενθυμίζει ότι ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια, οι πανδημίες συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας που δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως.