Υπάρχει σε κάθε ντουλάπα. Είναι ένα ρούχο που φοράς χωρίς να το σκεφτείς, που σε ακολουθεί από τα σχολικά χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Η απήχησή του διαπερνά γενιές και κοινωνικές ομάδες: τα τζιν φοριούνται παντού, τόσο από όσους ακολουθούν τη μόδα όσο και από όσους δεν ενδιαφέρονται για αυτήν, από ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίζουν, αλλά και από εκείνους που προτιμούν να περνούν απαρατήρητοι.

Κι όμως, όσο κι αν το έχεις συνηθίσει, υπάρχει πάντα αυτή η μικρή απογοήτευση: κάτι δεν είναι ακριβώς όπως το θέλεις.

Το τζιν που αγόρασες δεν «κάθεται» όπως φανταζόσουν. Είναι στενό εκεί που δεν πρέπει, χαλαρό αλλού, άβολο μετά από λίγες ώρες. Και κάπως έτσι, η αναζήτηση ξεκινά ξανά.

Δεν είσαι ο/η μόνος/η. Και δεν είναι τυχαίο.

Από τη Χρυσοθηρία στη μόδα: Πώς το τζιν έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Το denim δεν ξεκίνησε ως τάση. Ξεκίνησε ως ανάγκη.

Παρότι παράγεται ήδη από τον 16ο αιώνα, η σύνδεσή του με την αμερικανική κουλτούρα και τα ανθεκτικά ρούχα εργασίας διαμορφώθηκε την περίοδο της Χρυσοθηρίας στην Καλιφόρνια, τη δεκαετία του 1850. Τότε ιδρύθηκε και η Levi's - σήμερα ίσως το πιο αναγνωρίσιμο brand τζιν παγκοσμίως.

Ο Levi Strauss, ένας μετανάστης επιχειρηματίας από τη Βαυαρία που έφτασε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1850, άνοιξε ένα κατάστημα με είδη πρώτης ανάγκης για τους μεταλλωρύχους. Ένας από τους πελάτες του, ο ράφτης Jacob Davis, ανέπτυξε μια καινοτομία: τη χρήση μεταλλικών καρφιών στα σημεία πίεσης των παντελονιών, ενισχύοντας την αντοχή τους. Οι δύο άνδρες κατοχύρωσαν από κοινού την πατέντα και έτσι γεννήθηκε η Levi's, όπως σημειώνει το The Conversation.

Αρχικά συνδεδεμένα με εργάτες και καουμπόηδες, τα μπλε τζιν πέρασαν σταδιακά από τη χρηστικότητα στον συμβολισμό. Στη δεκαετία του '50, θρυλικές μορφές όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Τζέιμς Ντιν τα φόρεσαν με έναν τρόπο που άλλαξε τα πάντα: το τζιν έγινε σύμβολο ελευθερίας, αντίδρασης και νεότητας.

Σήμερα, το denim έχει ξεπεράσει αυτές τις συνδέσεις και αποτελεί βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας ανθρώπων κάθε ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου. Δεν ανήκει σε καμία κατηγορία. Ανήκει σε όλους.

Γιατί το «τέλειο τζιν» είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί

Κι όμως, παρά τη διαχρονικότητά του, το τζιν παραμένει ίσως το πιο «δύσκολο» ρούχο.

Και ο λόγος δεν είναι απλώς το νούμερο.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες της αγοράς ένδυσης, ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών -και ιδιαίτερα γυναικών- δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει τζιν που να εφαρμόζει σωστά και να κολακεύει το σώμα του. Αυτή η δυσκολία οδηγεί συχνά σε επαναλαμβανόμενες αγορές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η εφαρμογή ενός τζιν είναι μια περίπλοκη εξίσωση. Δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και το πώς κινείσαι, πώς κάθεσαι, πώς αισθάνεσαι μέσα στο ρούχο. Δύο άνθρωποι με το ίδιο μέγεθος μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετική εμπειρία φορώντας το ίδιο παντελόνι.

Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο: το τζιν είναι ταυτότητα. Είναι το ρούχο που φοράς για να είσαι ο εαυτός σου - ή αυτό που θέλεις να δείξεις προς τα έξω. Και αυτό κάνει την «τέλεια εφαρμογή» σχεδόν προσωπική υπόθεση.

Η παγίδα της fast fashion και το κόστος που δεν βλέπουμε

Την ίδια στιγμή, η αγορά έχει αλλάξει.

Τα τζιν είναι πιο προσιτά από ποτέ, αλλά συχνά λιγότερο ανθεκτικά. Η εύκολη πρόσβαση οδηγεί σε συνεχείς αγορές, σε μια προσπάθεια να βρεθεί επιτέλους εκείνο το ένα που θα ταιριάξει «τέλεια».

Κάπως έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: αγοράζουμε, απογοητευόμαστε, ξαναγοράζουμε.

Και αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό κόστος. Έχει και περιβαλλοντικό.

Το βαμβάκι, βασικό υλικό του denim, απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού: για την παραγωγή ενός μόνο τζιν χρειάζονται περίπου 7.500 λίτρα - ποσότητα που αντιστοιχεί σε ό,τι καταναλώνει κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος σε αρκετές εβδομάδες καθημερινής χρήσης.

Επιπλέον, τα επιμέρους στοιχεία ενός τζιν -ύφασμα, νήματα, κουμπιά- μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Παράλληλα, πολλά τζιν δεν κατασκευάζονται από μία μόνο ίνα, γεγονός που δυσκολεύει την ανακύκλωσή τους.

Το πιο καθημερινό ρούχο μας, αποδεικνύεται και από τα πιο «ακριβά» για τον πλανήτη.

Μπορεί η τεχνολογία να δώσει λύση;

Η βιομηχανία της μόδας προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα.

Εικονικά δοκιμαστήρια, 3D σάρωση σώματος και προσωποποιημένες προτάσεις -τεχνολογίες που ήδη δοκιμάζονται από μεγάλες πλατφόρμες και brands- υπόσχονται καλύτερη εφαρμογή, ιδιαίτερα στις online αγορές. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη φτάσει στο σημείο να αντικαταστήσουν πλήρως την πραγματική εμπειρία.

Γιατί ένα τζιν δεν είναι μόνο το πώς φαίνεται. Είναι το πώς νιώθεις μέσα σε αυτό.

Ίσως το τέλειο τζιν να είναι αυτό που μένει

Και ίσως τελικά εκεί βρίσκεται η απάντηση.

Το τέλειο τζιν δεν είναι απαραίτητα αυτό που θα βρεις με την πρώτη δοκιμή. Είναι εκείνο που με τον χρόνο «στρώνει» πάνω σου, που γίνεται πιο άνετο, πιο γνώριμο, πιο δικό σου.

Ένα ρούχο που δεν ακολουθεί απλώς το σώμα σου, αλλά την ιστορία σου.

Και ίσως γι' αυτό, όσο κι αν ψάχνουμε, η αναζήτηση δεν τελειώνει ποτέ.