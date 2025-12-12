«Γνήσιο τέκνο της νεοναζιστικής ιδεολογίας» - Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Για «εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα, η οποία δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία» κάνει λόγο στην εισήγησή της η εισαγγελέας της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, Κυριακή Στεφανάτου.



«Η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής. Κανείς δεν θα ασχολούνταν με την ιδεολογία της αν δεν την αρνούνταν οι κατηγορούμενοι, γιατί αποτελεί το κίνητρο των εγκλημάτων τους» τόνισε.



Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ως γνήσιο το καταστατικό που ο δημοσιογράφος και μάρτυρας Δημ. Ψαρράς έχει καταθέσει στη δικογραφία, παρά την άρνηση του Νικ. Μιχαλολιάκου για τη ύπαρξή του:



«Μαζί με το καταστατικό που έχει την κόκκινη σφραγίδα της Χρυσής Αυγής υπάρχει και το οργανόγραμμα με την ίδια σφραγίδα που βρέθηκε στο σπίτι του Χρ. Παππά»

Πρόσθεσε δε πως η ιδεολογία της ΧΑ δεν άλλαξε σε εθνικιστική μετά τις εκλογές του 2002, επικαλούμενη δηλώσεις και άρθρα του Νικ. Μιχαλολιάκου αλλά και το γεγονός ότι ο τελευταίος κάλεσε τον Ιω. Περδικάρη, «συνιδρυτή» της οργάνωσης που είχε αποχωρήσει από αυτή νωρίτερα, να αναλάβει ιδεολογικός καθοδηγητής του κόμματος.

Η εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι το τατουάζ του δεν συμβολίζει τη σβάστικα αλλά το δαμάδιο, αναφερόμενη σε περιοδικό της νεολαίας της Χρυσής Αυγής με τίτλο «ταττού 88» και λέγοντας: «οι καταστροφικές συνέπειες του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος και τα σύμβολα όπως οι σβάστικα, λειτουργούσαν συσπειρωτικά ως προς τη στοχοποίηση των μειονοτήτων».

Ως προς την δράση της οργάνωσης, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε αρχικά τη δομή της Χρυσής Αυγής πριν και μετά την εκλογή της στο κοινοβούλιο και τη «διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση», διευκρινίζοντας ότι «η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο απαγορεύεται ρητά γιατί κάτι τέτοιο θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα», καταλήγοντας ότι «όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης».

