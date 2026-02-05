Γνωστή αμερικανική αλυσίδα πίτσας κλείνει δεκάδες καταστήματα το 2026

Η Pizza Hut φαίνεται να σχεδιάζει το κλείσιμο 250 καταστημάτων χαμηλής απόδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αναθεώρησης που υλοποιεί η μητρική εταιρεία Yum! Brands, Inc.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eu.usatoday.com, η εξέλιξη έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της Yum! Brands στις 4 Φεβρουαρίου, όπου ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ranjith Roy, ανέφερε ότι το μέτρο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Hut Forward». Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει ενίσχυση του μάρκετινγκ, εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας και νέες συμφωνίες franchise.

«Παρότι δεν κοινοποιούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις συμφωνίες franchise, συνεργαζόμαστε στενά με τους δικαιοδόχους μας για την ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων πωλήσεων, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική», ανέφερε η Yum! Brands σε δήλωσή της στο Restaurant Business Online.

Η ανακοίνωση των κλεισιμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις της Pizza Hut στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Την ίδια ώρα, άλλες αλυσίδες της Yum! Brands, όπως το Taco Bell, κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 7% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

«Αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό»

«Τα 250 καταστήματα που αναφέραμε αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των περίπου 20.000 μονάδων που διαθέτει η Pizza Hut παγκοσμίως», σημείωσε ο Roy, προσθέτοντας πως πρόκειται για «τη σωστή κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης της επωνυμίας».

Η Yum! Brands δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα της USA TODAY για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι η Pizza Hut αντιμετώπιζε πτωτική πορεία πωλήσεων ήδη πριν από τις ανακοινώσεις για τα κλεισίματα. Τον Νοέμβριο του 2025, η Yum! Brands είχε γνωστοποιήσει ότι εξετάζει επισήμως όλες τις στρατηγικές επιλογές για την Pizza Hut, ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησης της αλυσίδας, καθώς οι πωλήσεις της στις ΗΠΑ είχαν υποχωρήσει κατά 7%.

«Η απόδοση της Pizza Hut δείχνει ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ώστε η επωνυμία να αξιοποιήσει πλήρως την αξία της, κάτι που ενδέχεται να επιτευχθεί καλύτερα εκτός της Yum! Brands», είχε δηλώσει τότε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Chris Turner.

Την ίδια στιγμή, κύμα συρρίκνωσης παρατηρείται και σε άλλες αλυσίδες fast food και fast-casual στις ΗΠΑ. Εστιατόρια όπως τα Noodles & Company, Red Robin και Wendy’s έχουν ανακοινώσει ή εξετάζουν κλεισίματα καταστημάτων, δίνοντας έμφαση στις μονάδες με τις καλύτερες επιδόσεις. Ενδεικτικά, η Noodles & Company ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 30 έως 35 καταστήματα μέσα στο 2026, ενώ η Wendy’s συνεχίζει να αξιολογεί καταστήματα χαμηλής απόδοσης.