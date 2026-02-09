Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας: Ουρές έξω από καταστήματα στην Αθήνα για δωρεάν πίτσα

Με ουρές δεκάδων μέτρων έξω από καταστήματα γνωστής αλυσίδας πίτσας γιορτάστηκε την Δευτέρα (9/2) στην Αθήνα η Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι εντυπωσιακή. Από νωρίς το απόγευμα, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από τα καταστήματα για να επωφεληθούν από τη δωρεάν προσφορά.



Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πίτσας, η συγκεκριμένη αλυσίδα προσέφερε μία δωρεάν πίτσα οκτώ κομματιών σε κάθε ενδιαφερόμενο, από τις 16:00 έως τις 18:00, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη προσέλευση και μεγάλες αναμονές. Οι ουρές εκτείνονταν σε αρκετές περιπτώσεις για δεκάδες μέτρα, με τα καταστήματα να λειτουργούν στο «φουλ» καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.



Στις ουρές κυριάρχησαν κυρίως νέοι, χωρίς να λείπουν οικογένειες και μεγαλύτερες ηλικίες, είτε σε παρέες είτε μεμονωμένα, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να απολαύσουν την αγαπημένη τους πίτσα. Το κλίμα ήταν εορταστικό, με πολλούς να απαθανατίζουν τη στιγμή και να μοιράζονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας, και άλλα καταστήματα του κλάδου προχώρησαν σε ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο ένα από τα πιο δημοφιλή φαγητά παγκοσμίως.