Πασίγνωστη πιτσαρία βάζει «λουκέτο» σε 68 καταστήματά της - Στον «αέρα» οι εργαζόμενοι

Η Pizza Hut UK ανακοίνωσε σήμερα (20/10) το κλείσιμο 68 εστιατορίων της σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από την επίσημη πτώχευση της εταιρείας. Η DC London Pie Ltd, δικαιοδόχος και διαχειρίστρια των καταστημάτων, υπέβαλε αίτηση για πτώχευση και διόρισε την FTI Consulting ως διαχειριστή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις έξι εβδομάδες μετά την αίτηση εκκαθάρισης που φέρεται να υπέβαλε η HMRC (φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου) κατά της επιχείρησης, λόγω ανεξόφλητων οφειλών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian διευθυντές περιοχών ενημέρωσαν σήμερα το πρωί εργαζόμενους σε αρκετές τοποθεσίες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς τα εστιατόρια παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ από τα έντεκα καταστήματα στο Λιντς παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα, με μέλη του προσωπικού να κάνουν λόγο για πλήρη ασάφεια και έλλειψη ενημέρωσης.

«Δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε», ανέφερε εργαζόμενος. «Πολλοί από εμάς καθίσαμε σπίτι, αφού μας έστειλαν πίσω από τη δουλειά χωρίς καμία αμοιβή για τις ώρες που επρόκειτο να εργαστούμε. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και μας ζητήθηκε να μη μιλήσουμε σε κανέναν για να μην προκληθεί πανικός» είπε ένας άλλος.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

Η διοίκηση της Pizza Hut UK ανακοίνωσε την εξαγορά μέρους της επιχείρησης μέσω μιας προκατασκευασμένης διαδικασίας διαχείρισης (pre-pack administration), με τη Yum! Brands την παγκόσμια ιδιοκτήτρια εταιρεία της αλυσίδας να προχωρά στη διάσωση 64 καταστημάτων. Παρά τη διάσωση, 75 καταστήματα δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία και βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς κινδύνου, απειλώντας περίπου 741 θέσεις εργασίας.

Περίπου 2.259 εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία βάσει του βρετανικού νόμου TUPE, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η μεταφορά περιλαμβάνει διευθυντές καταστημάτων και υποστηρικτικές ομάδες. Τα Pizza Hut Takeaway καταστήματα δεν επηρεάζονται, καθώς ανήκουν σε ξεχωριστή επιχειρησιακή μονάδα.

Η DC London Pie Limited, κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης των επίμαχων εστιατορίων, τέθηκε σε διαχείριση από την FTI. Η εταιρεία ανήκει στην αμερικανική Directional Capital, η οποία απέκτησε τα καταστήματα νωρίτερα φέτος μετά τη χρεοκοπία της Heart with Smart Limited, η οποία όφειλε σχεδόν 40 εκατ. λίρες στον επενδυτή Pricoa Capital, σύμφωνα με το The Business Desk.