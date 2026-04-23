Γονείς μικρού Μάριου: Η οργή που έχουμε δεν περιγράφεται - Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν

Την αποφασιστικότητά τους να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους, δήλωσαν για ακόμα μία φορά, οι γονείς του μικρού Μάριου που βρήκε τραγικό θάνατο στο προαύλιο του σχολείου του, όταν τον χτύπησε μία αδέσποτη σφαίρα, στις 8 Ιουνίου 2017. Η δίκη για την υπόθεση που ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Απριλίου, με καθυστέρηση 9 χρόνων, διακόπηκε λόγω απουσίας βασικών μαρτύρων και τελικά αναβλήθηκε για τις 5 Μαΐου.



Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι την ημέρα εκείνη πυροβολούσαν στον αέρα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, με αποτέλεσμα μία από τις σφαίρες να πλήξει θανάσιμα το παιδί.

«Δεν φοβόμαστε τίποτα»

Οι γονείς του μαθητή, μιλώντας στο MEGA, εξέφρασαν την οργή τους για την καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, αλλά και για τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, λέγοντας πως τους εμπαίζουν.

«Βάλαμε στοίχημα να δικαιωθεί ο Μάριος, οπότε δεν θα κάναμε πίσω ούτε εκατοστό. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, δίνουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Είναι ένας Γολγοθάς, οπότε φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι. Η οργή που έχουμε, η αγανάκτηση δεν περιγράφεται», είπε η μητέρα του Μάριου.



«Δυο μέρες τώρα η δικαστική αίθουσα συναισθηματικά ήταν πολύ φορτισμένη. Υπήρχαν εκεί φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές του Μάριου, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ήρθαν να μας στηρίξουν για τον άδικο χαμό αυτού του παιδιού. Ανέβηκα να καταθέσω και ακριβώς πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Ένιωσα πολύ μεγάλη οργή και θυμό, αλλά δεν έπρεπε να αντιδράσω και δεν αντέδρασα», σημείωσε ο πατέρας του 11χρονου.



Και συμπλήρωσε: «Κάνω έκκληση στον κόσμο μέσα από την ψυχή μου, όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει ακόμη, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να καταθέσει. Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν. Δεν θα φοβόμαστε πλέον τίποτα. Εκείνο το βράδυ πολλοί άνθρωποι ειδοποίησαν την αστυνομία. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Η μνήμη του Μάριου πρέπει να δικαιωθεί».



«Το δικαστήριο χθες διακόπηκε γιατί πολλοί κληθέντες μάρτυρες δεν ήρθαν ποτέ να καταθέσουν. Αναγκάστηκε το δικαστήριο με βίαιη προσαγωγή να τους φέρει στις 5 Μαΐου. Παρακαλώ όποιος ξέρει να έρθει να καταθέσει, είναι μια απόφαση που μας αφορά όλους πλέον».



Όπως αναφέρουν, εκείνο το βράδυ υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή και ότι έπεσαν πάνω από 25 πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί αλλά κανείς δεν μιλάει, πιθανόν λόγω φόβου.