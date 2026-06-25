GXT 925 Redex II: Ένα ελαφρύ mouse για κάθε χρήση, αλλά και gaming

Το Trust GXT 925 Redex II είναι ένα ελαφρύ gaming mouse που στοχεύει σε gamers που θέλουν ταχύτητα, ακρίβεια και χαμηλό βάρος, χωρίς να θυσιάζουν αντοχή ή αισθητική. Με βάρος μόλις 82 γραμμάρια, αισθητήρα έως 10.000 DPI και RGB φωτισμό, απευθύνεται κυρίως σε ανταγωνιστικό gaming, αλλά και σε όσους περνούν πολλές ώρες στον υπολογιστή.

Σχεδιασμός και εργονομία

Το GXT 925 Redex II είναι ενσύρματο ποντίκι με συμμετρική -αλλά προσανατολισμένη σε δεξιόχειρες- σχεδίαση, μεγέθους περίπου 125 × 63 × 41 mm, κατάλληλο για χέρια μεσαίου μεγέθους. Ζυγίζει μόλις 82 γραμμάρια, φέρει καλώδιο μήκους 1,8 m, προσφέροντας ελαφριά αίσθηση και εύκολη κίνηση ακόμη και σε γρήγορα FPS ή MOBA games.

Στο εσωτερικό του συναντάμε οπτικό/laser αισθητήρα με μέγιστη ανάλυση 10.000 DPI, με δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας σε βήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η ύπαρξη κουμπιού DPI επιτρέπει γρήγορη αλλαγή ταχύτητας «on the fly», ώστε να προσαρμόζεται τόσο σε γρήγορες κινήσεις σε FPS όσο και σε πιο ακριβή, αργή στόχευση ή εργασία γραφείου.



Κουμπιά, διακόπτες και RGB φωτισμός

Το ποντίκι διαθέτει συνολικά έξι κουμπιά: τα δύο βασικά, ένα μεσαίο (ροδέλα), ένα κουμπί DPI στην κορυφή και δύο πλευρικά για τον αντίχειρα. Οι διακόπτες είναι Kailh, με αντοχή έως και 80 εκατομμύρια κλικ, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και για απαιτητικό gaming.

Επιπλέον, προσφέρει φωτισμό RGB 3 ζωνών (πλευρές, ροδέλα, λογότυπο) με έως 16,8 εκατομμύρια χρώματα, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ή να απενεργοποιηθούν. Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν το Redex II είναι ότι το σώμα του είναι κατασκευασμένο σε ποσοστό περίπου 55% από ανακυκλωμένο πλαστικό, προσφέροντας πιο «πράσινο» προφίλ χωρίς συμβιβασμό στην αντοχή. Το υλικό είναι ABS, με προσοχή στη χαμηλή τριβή και στην αντοχή, ενώ τα σιωπηλά κλικ μειώνουν τον θόρυβο σε περιβάλλοντα όπου δεν θέλετε να ενοχλείτε.



Συνδεσιμότητα και συμβατότητα

Το Trust GXT 925 Redex II συνδέεται μέσω USB Type A, είναι πλήρως ενσύρματο και δεν προσφέρει ασύρματη λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή, χαμηλού latency σύνδεση. Είναι συμβατό με Windows 10 και 11, ενώ μέσω λογισμικού μπορούν να ρυθμιστούν τα προγραμματιζόμενα κουμπιά, τα προφίλ DPI και ο RGB φωτισμός, ώστε να προσαρμόζεται στο εκάστοτε παιχνίδι ή χρήστη.