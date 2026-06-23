Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες του Steam Machine της Valve, στα ύψη οι τιμές του

Η Valve άνοιξε τις προπαραγγελίες για το νέο Steam Machine, το υβριδικό σύστημα PC που προορίζεται για το σαλόνι, με τιμές που ξεκινούν από τα 1.049 δολάρια για το βασικό μοντέλο με SSD 512GB. Η τιμολόγηση είναι αισθητά υψηλότερη από τις αρχικές προσδοκίες, με την ίδια τη Valve να αποδίδει την αύξηση αυτή του κόστους στην παγκόσμια κρίση μνήμης και αποθηκευτικού χώρου, που επηρέασε άμεσα τις τιμές των εξαρτημάτων. Η συσκευή βασίζεται στο SteamOS 3 και στοχεύει να προσφέρει την εμπειρία ενός πλήρους gaming PC σε μορφή κονσόλας, απευθυνόμενη σε όσους θέλουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Steam τους στην τηλεόραση, χωρίς να στήνουν ξεχωριστό tower.



Χαρακτηριστικά και εκδόσεις

Στο εσωτερικό του Steam Machine βρίσκουμε custom hardware από την AMD, με επεξεργαστή Zen 4 έξι πυρήνων / 12 threads, γραφικά RDNA 3 με 28 compute units, 16GB RAM και 8GB VRAM, όλα σε ένα compact κουτί περίπου μεγέθους κύβου 6 ιντσών. Η βασική έκδοση των 1.049 δολαρίων προσφέρει SSD 512GB αλλά δεν περιλαμβάνει controller, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η πλήρης εμπειρία με Steam Controller ανεβάζει την τιμή στα 1.128 δολάρια. Υπάρχει επίσης μοντέλο με 2TB SSD στα 1.349 δολάρια χωρίς controller, ή 1.428 δολάρια με controller και επιπλέον διακοσμητικά faceplates, στοχεύοντας σε πιο premium κοινό που θέλει και εξωτερική παραμετροποίηση.



Σύστημα προπαραγγελιών με ουρά

Για να ελέγξει τη ζήτηση και να περιορίσει τα φαινόμενα scalping, η Valve δεν άνοιξε ελεύθερες προπαραγγελίες αλλά μια ελεγχόμενη λίστα κρατήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για μέχρι και τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, αρκεί οι λογαριασμοί τους να είναι σε καλή κατάσταση και να έχουν τουλάχιστον μία αγορά στο Steam πριν από τις 27 Απριλίου 2026, ώστε να αποκλείονται “φρέσκα” accounts που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για αυτό το προϊόν (και με προφανή στόχο τη μεταπώληση σε υψηλότερη τιμή). Με την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών, στις 25 Ιουνίου, η Valve θα πραγματοποιήσει μία και μοναδική τυχαία ταξινόμηση των συμμετεχόντων.



Διαθεσιμότητα και πρώτες αντιδράσεις

Όσοι βρεθούν στις πρώτες θέσεις θα λάβουν email με προθεσμία 72 ωρών για να ολοκληρώσουν την αγορά, διαφορετικά η κράτηση περνά στον επόμενο της λίστας. Οι πρώτες αποστολές Steam Machine είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 29 Ιουνίου 2026, με τη Valve να συνεχίζει να εξυπηρετεί σταδιακά την ουρά μέχρι το τέλος της χρονιάς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η στρατηγική θυμίζει τον τρόπο διάθεσης του Steam Deck, όμως η σαφώς υψηλότερη τιμή έχει ήδη ανοίξει έντονη συζήτηση στην κοινότητα για το αν το Steam Machine μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι τόσο σε έτοιμα gaming PC όσο και σε κονσόλες αντίστοιχης ή χαμηλότερης τιμής.