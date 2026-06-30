H Alfa Romeo Mobility Partner στον ποδηλατικό αγώνα Poseidonia Tour 2026

Οι Junior και Tonale σε όλες τις εκδόσεις τους συνόδευσαν τους ποδηλάτες από το Παλαιό Φάληρο έως το Σούνιο, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις μεταφορικές ανάγκες της διοργάνωσης. Ο αγώνας είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδά του διανεμήθηκαν στους οργανισμούς «Μαζί για το παιδί» και “The Mission to Seafarers” που περιλαμβάνει τους εργαζόμενους στα λιμάνια ολόκληρου του κόσμου. Η Alfa Romeo ήταν χορηγός μετακίνησης στον ποδηλατικό αγώνα Podeidonia Tour 2026, ενώ επιπρόσθετα χορήγησε τόσο τα ασθενοφόρα όσο και την ιατρική ομάδα που κάλυψε τον αγώνα.

Το Poseidonia Tour 2026 έλαβε χώρα το Σάββατο 30 Μαΐου εκκινώντας από το Παλαιό Φάληρο, με πάνω από 400 συμμετέχοντες να τερματίζουν στο Σούνιο ύστερα από 62 km απολαυστικής διαδρομής. Καθότι μια διοργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, το Poseidonia Tour 2026 διέθεσε τα έσοδα από τις συμμετοχές στους οργανισμούς «Μαζί για το παιδί» και “The Mission to Seafarers”. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι όλη η διοργάνωση σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε με μηδενική χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Φωτογραφία: Cyclingphotos.gr

Τον αγώνα διοργάνωσε η IG Cycling με προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου και κορυφαίες αξιολογήσεις από όλους τους αθλητές, τους θεατές και τους συνεργάτες. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αρτιότητα της διοργάνωσης ήταν ο πλήρης αποκλεισμός του δρόμου από αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να απολαμβάνουν μια από τις ομορφότερες διαδρομές της Ευρώπης με απόλυτη ασφάλεια.

Οι Alfa Romeo Junior και Tonale κάλυψαν όλες τις μεταφορικές ανάγκες του αγώνα, φροντίζοντας για ασφαλείς, απολαυστικές και αποδοτικές μετακινήσεις. Με τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησής τους, τα δύο SUV της θρυλικής Ιταλικής μάρκας έκαναν αίσθηση, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των θεατών όσο και των ίδιων των αθλητών. Μέσα από αυτή τη δράση, η Alfa Romeo με την τεράστια αγωνιστική κληρονομιά αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζει διαρκώς το αθλητικό ιδεώδες σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζοντας τη βιωσιμότητα και αναδεικνύοντας την υψηλή τεχνολογία.