H «Ελπίδα» της Καρυστιανού δεν «χαρίζει» τις γερμανικές αποζημιώσεις

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός φιλοξένησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα αλλά και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.

Και αυτό διότι στον ίδιο χώρο βρέθηκαν άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές πτέρυγες που ένωσαν τις φωνές τους στην ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι νομικές προεκτάσεις του θέματος που επανέρχεται με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τη σφαγή του Διστόμου.

Δείτε τις παρουσίες: Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Ευάγγελος Αποστολάκης αλλά και ο εκπρόσωπος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός.

Μία παρουσία που αν μη τι άλλο δείχνει πως η «Ελπίδα» της κ. Καρυστιανού δεν θα αφήσει εύκολο χώρο σε άλλες δυνάμεις που στο παρελθόν σχεδόν μονοπωλούσαν τις συζητήσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Άλλωστε όλες οι δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα δείχνουν ότι το κόμμα της κ. Καρυστιανού έχει σημαντική διείσδυση στους ψηφοφόρους της «Πλεύσης».

Δείτε τις φωτογραφίες

Φωτ. Μιχάλης Λεγάκης

Φωτ. Μιχάλης Λεγάκης

Φωτ. Μιχάλης Λεγάκης

Φωτ. Μιχάλης Λεγάκης

Φωτ. Μιχάλης Λεγάκης