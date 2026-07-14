H κυβέρνηση απαντά στον Τσίπρα για το μεταναστευτικό

Με βίντεο που ανάρτησε στα social media ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τη Λέσβο με αιχμή το μεταναστευτικό.

Ο κ. Μαρινάκης στο βίντεο παραθέτει τα στοιχεία του 2015 τα οποία αντιπαραβάλει με τα σημερινά προκειμένου να καταδείξει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μετά από το 2019 ασχολήθηκε σοβαρά με το μεταναστευτικό και με τις αποφάσεις της συνέβαλε στην αποσυμφόρηση όχι μόνο της Λέσβου αλλά και των άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου που συνολικά το 2015 είχαν δεχθεί 30.000 παράτυπους μετανάστες.