Τραγωδία στη Λέσβο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο, στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, καθώς δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι δύο γυναίκες είχαν ήδη καταλήξει.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από την πορεία του