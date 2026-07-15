Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή γυναίκα και βρέφος σε τροχαίο στη Χαλκιδική - 2 σοβαρά τραυματίες

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών-Νικήτης, στην περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής, έπειτα από μετωπική σύγκρουση βυτιοφόρου με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 18:30 για τον απεγκλωβισμό επιβατών από το όχημα.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ αναφέρεται πως το ΙΧ έφερε πινακίδες Μολδαβίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου διακόπηκε στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κυκλοφορία σταδιακά αποκαθίσταται.



Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.