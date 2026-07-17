Χαλκιδική:Παραμένει στη ΜΕΘ η 7χρονη που έχασε τους γονείς και το αδελφάκι της στο πολύνεκρο τροχαίο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της ανήλικης, καθώς και το μόλις 6 μηνών αδελφάκι της.

Αρχικά, το 7χρονο κορίτσι διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ως πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα στο μηριαίο οστό.

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, η 7χρονη διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση για τον επαναπατρισμό των τριών θυμάτων από τη Μολδαβία

Δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική στήριξη απευθύνουν οι οικείοι της οικογένειας από τη Μολδαβία, η οποία ξεκληρίστηκε σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα επί ελληνικού εδάφους. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έχει ως στόχο να καλυφθούν τα δαπανηρά έξοδα της διαδικασίας επαναπατρισμού των σορών των τριών θυμάτων.

«Σήμερα απευθύνουμε έκκληση στην καλοσύνη όλων. Οι καλύτεροι φίλοι μας έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα και μόνο ένα μέλος της οικογένειας παρέμεινε στη ζωή. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να τους φέρουμε πίσω στην πατρίδα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι φίλοι των θυμάτων στο συγκινητικό τους μήνυμα.

Πού μπορούν να κατατεθούν οι δωρεές



Για όσους επιθυμούν να συνδράμουν στην εκστρατεία αλληλεγγύης, οι δωρεές μπορούν να κατατεθούν:

Όνομα Δικαιούχου: Άνα Κατσιούρ (Ana Caciur)

Τράπεζα: Moldindconbank

Σύμφωνα με επίσημη διευκρίνιση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας, το σύνολο των εξόδων για τον επαναπατρισμό βαρύνει αποκλειστικά την οικογένεια. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς, παρέχοντας την απαραίτητη προξενική συνδρομή και υποστήριξη για την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.