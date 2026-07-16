Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκε όπλο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων, τριών ανδρών και τριών γυναικών, όλοι ημεδαποί.

Κοκαΐνη, κάνναβη, χρήματα και όπλο στα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ένα πιστόλι με σφαίρες.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των συλληφθέντων και η έκταση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά επιπλέον στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες αποκαλύψεις για τη λειτουργία του κυκλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών.