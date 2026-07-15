Βούλα: Υπάλληλος βενζινάδικου τσακώθηκε με 92χρονο και τον περιέλουσε με βενζίνη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στη Βούλα, όταν ένας 92χρονος πήγε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή για να γεμίσει με βενζίνη ένα μπιτόνι.



Πράγματι ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε το μπιτόνι, όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής ο υπερήλικας διαπίστωσε ότι είχε λιγότερα χρήματα πάνω του και είπε ότι τελικά δεν θα αγοράσει τη βενζίνη. Κάπου εκεί, ο υπάλληλος του πρατηρίου υγρών καυσίμων αντέδρασε, άρχισε να του φωνάζει ότι έχει κόψει απόδειξη που δεν μπορεί να την ακυρώσει και ότι θα πρέπει να πληρώσει για τη βενζίνη. Ο 92χρονος από την πλευρά του επέμενε ότι δεν μπορεί να το αγοράσει και επιχείρησε να φύγει, με τον 52χρονο να τον ακολουθεί και να τον περιλούζει με τη βενζίνη που υπήρχε μέσα στο μπιτόνι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 92χρονος δέχτηκε καύσιμο στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ επί τόπου κλήθηκε το «100» και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες όμως να μην κάνουν κάποια ενέργεια. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον οδήγησαν στο ΑΤ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης



Σε ότι αφορά τον 92χρονο, είναι καλά στην υγεία του αν και σοκαρισμένος από το πρωτοφανές περιστατικό, που ευτυχώς έληξε χωρίς να συμβεί κάτι χειρότερο. Άλλωστε μιλάμε για έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας και με πρόβλημα υγείας.