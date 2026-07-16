«Πήγε να με κάψει»-Τι λέει στον FLASH ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος πρατηρίου

Του Σωτήρη Σέχου

«Έριξε όλο το πετρέλαιο πάνω μου, πήγε να με στραβώσει, να με κάψει! Έσταζα από πάνω μέχρι κάτω σαν να έχει πέσει καταρρακτώδης βροχή!» Συγκλονίζει η περιγραφή στον FLASH του 92χρονου, που από καθαρή τύχη σώθηκε μόνο με εγκαύματα κοντά στα μάτια και το στήθος, όταν υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βούλα άδειασε πάνω του ένα μπιτόνι με πετρέλαιο! Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν να ρίξουν ένα ειδικό υγρό στα ρούχα και το δέρμα του ηλικιωμένου, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πάρει φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο φερόμενο δράστη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

«Πήγα στο πρατήριο υγρών καυσίμων για να αγοράσω λίγο πετρέλαιο για να καθαρίσω δύο φρεάτια. Ζήτησα από έναν υπάλληλο να μου βάλει ένα με ενάμιση λίτρο. Μου έδωσε ένα μπιτόνι και μου ζήτησε πέντε ευρώ. Τον ρώτησα, γιατί τόσα πολλά, όταν η βενζίνη έχει γύρω στα δύο ευρώ και εγώ ήθελα ένα λίτρο πετρέλαιο. Δεν είχα τόσα χρήματα πάνω μου» λέει ο 92χρονος.

Ο ηλικιωμένος άφησε το μπιτόνι με το πετρέλαιο και αποχώρησε από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Τότε, όπως λέει, έτρεξε πίσω του ένας άλλος υπάλληλος και απαίτησε να τον πληρώσει. Όταν ο 92χρονος του εξήγησε, ότι δεν είχε 5 ευρώ πάνω του, τότε ο υπάλληλος τον περιέλουσε με το καύσιμο! «Με έλουσε κανονικά, από το κεφάλι μέχρι κάτω έτρεχε το πετρέλαιο. Τα μάτια μου έτσουζαν. Τα παιδιά του ΕΚΑΒ μού έριξαν ένα ειδικό υγρό για να μην πάρω φωτιά, ενώ με ρώτησαν αν έχω πάνω μου αναπτήρα» δηλώνει ο 92χρονος.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν στο τμήμα τον ηλικιωμένο και τον υπάλληλο του πρατηρίου. Εκεί ο 52χρονος εμφάνισε μία απόδειξη των 3,5 ευρώ - και όχι των 5 ευρώ - την οποία όμως έκοψε εκ των υστέρων «για να καλυφθεί», όπως ισχυρίζεται το θύμα.