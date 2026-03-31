H Lenovo ανακοινώνει παγκόσμια συνεργασία με τον David Beckham

Η Lenovo ανακοίνωσε σήμερα παγκόσμια συνεργασία με τον David Beckham, μία συνεργασία που ενώνει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο, με την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας διεθνώς.

Η συνεργασία ενισχύει τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο της Lenovo στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η εταιρεία είναι Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης των FIFA World Cup 20 26™ και FIFA Women ’ s World Cup 20 27™. Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης στο είδος της συνεργασίας, ο David Beckham θα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες της Lenovo που αξιοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον αθλητισμό, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των ομάδων, την αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, μέσω καινοτομίας βασισμένης στο AI.

Ως επιχειρηματίας, ο David Beckham φέρνει μια οπτική που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έναν επαγγελματία που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του από μία συσκευή, ή για έναν ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης που επιδιώκει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ή ακόμα για μια επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων της, η κεντρική ιδέα της συνεργασίας είναι ότι η σωστή τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα να αποδίδει στο μέγιστο.

Ο David Beckham θα συμμετάσχει επίσης στη νέα παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Lenovo, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο, έναν μήνα πριν από την έναρξη του FIFA World Cup 2026 ™

Σε δήλωσή του, ο David Beckham ανέφερε: «Η Lenovo είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης με αποδεδειγμένη παρουσία στα μεγαλύτερα γεγονότα διεθνώς. Είμαι περήφανος για τη συνεργασία μας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι μόνο. Το ποδόσφαιρο θα καθορίζεται πάντα από το ταλέντο, το ένστικτο, τη σκληρή δουλειά και τις αξέχαστες στιγμές που κάνουν το παιχνίδι ξεχωριστό. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα το άθλημα, επηρεάζοντας την προετοιμασία παικτών και προπονητών, αλλά και τη σχέση των φιλάθλων με το παιχνίδι. Ανυπομονώ να μάθω περισσότερα για το καινοτόμο έργο της Lenovo, που ανοίγει νέες προοπτικές και διευρύνει την πρόσβαση στο άθλημα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, δήλωσε: «Ο David δεν είναι μόνο μια παγκόσμια προσωπικότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, των επιχειρήσεων και του πολιτισμού, αλλά και κάποιος με βαθιά κατανόηση της δύναμης της καινοτομίας να μεταμορφώνει τον κόσμο. Αυτό τον καθιστά τον ιδανικό συνεργάτη για να αναδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους η έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σε μια καλύτερη ζωή και πιο αποδοτική εργασία για όλους.»

Η Lenovo είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός με έσοδα US$69 δισεκατομμυρίων, που κατατάσσεται στη θέση #196 στο Fortune Global 500 και εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε 180 αγορές. Εστιάζοντας σε ένα τολμηρό όραμα για την παροχή Εξυπνότερης Τεχνολογίας για Όλους, η Lenovo έχει βασίσει στην επιτυχία της ως η μεγαλύτερη εταιρεία υπολογιστών στον κόσμο με ένα χαρτοφυλάκιο "from pocket to cloud" που απαρτίζεται από AI-enabled, AI-ready, and AI-optimized συσκευές (PC, workstation, smartphone, tablet), υποδομές (data center, storage, edge, high performance computing και software defined infrastructure), λογισμικό, λύσεις και υπηρεσίες. Η συνεχής επένδυση της Lenovo στην καινοτομία που αλλάζει τον κόσμο χτίζει ένα πιο δίκαιο, αξιόπιστο και πιο έξυπνο μέλλον για όλους, παντού. Η Lenovo είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υπό την Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY).