Η Lenovo δείχνει πως λειτουργεί το Legion Y700, το απόλυτο gaming tablet της

Η Lenovo συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κατηγορία των gaming tablets, παρουσιάζοντας σε βίντεο το Legion Y700 Ultimate, μια 5G έκδοση του ήδη δημοφιλούς 8,8ιντσου gaming μοντέλου της. Η συσκευή στοχεύει ξεκάθαρα τους gamers σε mobile και cloud που θέλουν μια συμπαγή συσκευή, με υψηλή φορητότητα και σταθερή συνδεσιμότητα για παιχνίδι οπουδήποτε και οποτεδήποτε.



Νέο Legion Y700 Ultimate: τι δείχνει το βίντεο

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Lenovo, το tablet εμφανίζεται με ελαφρώς διαφοροποιημένο design σε σχέση με το Legion Y700 (Gen 5), δίνοντας έμφαση στις κεραίες και την εργονομία στο κράτημα για να αποφεύγονται οι «νεκρές ζώνες» σήματος. Το μοντέλο υποστηρίζει 5G, διαθέτει φυσική υποδοχή SIM και eSIM και προσφέρει dual SIM dual standby, κάτι σπάνιο για gaming tablet και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για χρήστες που παίζουν εν κινήσει ή σε δίκτυα κινητής.

Η Lenovo χαρακτηρίζει τη συσκευή «πολύ φορητή», με διαστάσεις σχεδόν ίδιες με το υπάρχον Y700. Στο βίντεο δεν αποκαλύπτονται πλήρεις προδιαγραφές, αλλά η εταιρεία υπόσχεται περισσότερες λεπτομέρειες και πλήρες launch μέσα στον Αύγουστο, ενώ δεν αποκλείεται και η παρουσίασή του στο πλαίσιο της γερμανικής έκθεσης Gamescom.



Οθόνη και πιθανό hardware

Tο Legion Y700 (Gen 5) εξοπλίζεται με 8,8" LCD panel ανάλυσης 1904×3040 (3K περίπου) και υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαρακτηριστικά που αναμένεται να διατηρηθούν και στην Ultimate εκδοχή. Το υπάρχον μοντέλο έχει ήδη χτιστεί γύρω από το concept του «απόλυτου φορητού gaming συστήματος» και η Lenovo στο βίντεο επαναλαμβάνει την έμφαση στη φορητότητα και τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει ακόμη αν το νέο μοντέλο θα συνεχίσει με Snapdragon 8 Elite Gen 5, όπως το Y700 Gen 5, ή αν θα δούμε διαφορετικό SoC, όμως η στόχευση στην κατηγορία high end gaming tablet αφήνει περιθώρια για ισχυρό chipset. Σε προηγούμενες εκδόσεις Legion Y700 υπήρξαν επιλογές όπως για Snapdragon 870 και αργότερα για 8+ Gen 1 / 8 Gen 3, συνδυασμένα με έως 12 16GB RAM και UFS 3.1/4.1 storage, οπότε το positioning της «Ultimate» εκδοχής παραμένει ξεκάθαρα flagship για Android gaming.



Στρατηγική για gaming και συνδεσιμότητα

Η προσθήκη 5G και eSIM σε ένα μικρό gaming tablet είναι κίνηση που διαφοροποιεί το Legion Y700 Ultimate από κλασικά Wi Fi μόνο μοντέλα, ανοίγοντας χώρο για cloud gaming, game streaming (Moonlight, GeForce NOW κ.λπ.) και online multiplayer χωρίς να εξαρτάται ο χρήστης από το Wi Fi. Σε συνδυασμό με τα υψηλά refresh rates και την έμφαση σε χαμηλό latency, η πρόταση της Lenovo στοχεύει ευθέως σε χρήστες που βλέπουν το tablet ως εναλλακτικό φορητό gaming σύστημα έναντι handheld κονσολών και μικρών tablets τύπου iPad mini.